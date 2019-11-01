失戀弟「啊啊啊啊啊～」痛心破音　2萬人狂重播噴笑：今天運動了嗎？

▲男學生向女同學告白！（圖／翻攝高雄山頂國小臉書粉絲團）



網搜小組／劉維榛報導

高雄山頂國小即將在本（11）月底舉辦運動會，學生們還沒PK激烈競賽，就先化身小演員拍片，而這支「你今天運動了嗎」影片才上傳2天，就吸引2萬人笑炸。片中3個橋段都以「運動了嗎」為主軸，貫穿告白篇、壁咚篇、吃飯篇，尤其失戀弟在操場喊破喉嚨這一幕超洗腦。

畫面一開始，國小弟就像韓星偶像般，背景音樂還襯著韓劇《來自星星的你》主題曲，悲情喊話「為什麼我不能當妳的男朋友？就因為我沒錢嗎？難道…妳就要這麼膚淺嗎？」女主角轉身解釋，「女人不一定要找有錢的男朋友，但一定要找喜歡的！」而男學生趕緊再問，「那妳喜歡哪一種人？」怎料女主角憋笑直呼，「有錢的！」

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男學生不勘打擊，下一幕在操場狂奔，破音發出「啊啊啊啊啊啊啊啊啊～」結果旁白也默默補一槍，「運動可以讓情緒紓緩…你今天運動了嗎？」告白失敗的哏立馬戳中網友們的笑穴。

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▲男學生裝帥下場GG！（圖／翻攝高雄山頂國小臉書粉絲團）

第二段則是超糗壁咚劇情，女主角靠在牆上，男學生想要撲上去，來個浪漫的親密kiss，怎料女生一個move蹲低完美閃躲，下秒男學生壁咚變撞牆，痛到蹲地喊痛，下秒旁白先生也補一槍，「運動可以讓反應變快…你今天運動了嗎？」

最後一段，一名體型微胖的男老師正在低頭吃午餐，但還沒進入劇情，就先被旁白先生狠酸「運動可以緩解肥胖…你今天運動了嗎？」男老師趕緊崩潰反駁，「欸不是呀！現在是吃飯時間呢！哪有這樣子的啦！」

▲老師崩潰：現在是吃飯時間啦～（圖／翻攝高雄山頂國小臉書粉絲團）

這段1分鐘影片，短時間就引來2.1萬人朝聖觀看，紛紛笑壞「好強，企劃的老師應該加薪才對！」、「看了都想去了」、「好有才又有創意的運動會宣傳啊啊啊啊啊～」、「笑死XD，腳本真的沒有HowHow指點嗎哈哈哈」、「不誇張，replay超過10次以上，哏超新，喜劇節奏很棒～小朋友表現的很棒」、「那句『有錢的』一定NG了很多次」、「這批很how喔」、「被教育耽誤的知名編劇與導演」、「吃個飯也中槍」、「看完之後耳邊一直迴響著啊啊啊啊啊啊啊XD」。

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