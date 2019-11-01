「財產有車補助飛了」再嫁母告討1萬扶養費　前夫兒揭童年打臉

記者黃翊婷／綜合報導

高雄患有中度精神障礙的阿蘭（化名）聲稱，自己有個與第二任丈夫所生的女兒，同樣患有中度精神障礙等疾病，卻因為與前夫所生的兒子名下有汽車等資產，導致母女倆無法領取低收入戶補助，這才決定提告請求兒子負擔每月1萬元的扶養費用。不過，高雄少年及家事法院經過調查，確認阿蘭過去並未盡到為人母的責任，如今反過來要求兒子負責顯然有失公平，因此裁定她敗訴。

▲阿蘭與女兒都是中度精神障礙者。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關，下同）

阿蘭在判決書中主張，她與前夫婚後生下一名兒子，離婚後改嫁另一名男子阿健（化名，現已離婚），兩人生下一名女兒，無奈的是，自己本身患有憂鬱症，是中度精神障礙者，從2018年起就沒有工作，女兒同樣也是身心障礙者，還有生長遲緩、視網膜剝離併白內障等病症，母女倆每月只能靠低收入戶與身心障礙者生活補助過活。

阿蘭接著說，後來因為兒子名下有汽車等資產，她與女兒被高雄市政府社會局改列為中低收入戶，生活大受影響，加上自己名下根本沒有任何財產可以幫助維持生活，這才決定提告，請求兒子給付每月1萬元的扶養費用。

▲阿蘭因為兒子名下有汽車等財產，而無法繼續領取低收入戶補助。

但阿蘭的兒子出庭證稱，自己從小到大都是受到外婆、二阿姨照顧，母親從未負責，現在每月薪水約3萬4000元，妻子是全職的家庭主婦，兩人還有一名未成年子女需要扶養，花費已經入不敷出，如果要再扶養母親，恐怕會難以維持生活。

面對兒子的指控，阿蘭並未反駁。高雄少年及家事法庭法官認為，阿蘭雖然的確有不能維持生活之情事，但她年輕時沒有正當理由就拋下兒子，情節重大，若要求兒子現在負起扶養義務，顯然有失公平，因此裁定駁回訴求，判決敗訴。

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