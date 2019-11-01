「喪屍真菌」控制宿主行為意志　人類面臨威脅

▲專家表示，若是從寄生蟲的角度出發，喪屍是有可能出現的。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者崔子柔／綜合報導

目前地球上已知的物種中，有一半以上都是寄生蟲，而動物界有越來越多寄生蟲改變宿主行為的案例，並且不斷出現新的證據顯示，人類也難以抵抗這樣的威脅。

根據《法新社》報導，「偏側蛇蟲草菌」（Ophiocordyceps unilateralis）即俗稱的「喪屍真菌」就是一個寄生操控的例子，當它感染螞蟻後，可以控制螞蟻的肌肉、違背螞蟻的意志，讓螞蟻離開巢穴或覓食路徑，到一個溫度與濕度都適合真菌生長的位置，尋到一片葉子後，咬住葉脈直到死亡。

這段時間真菌便開始生殖，子實體會從寄主的頭部長出、破裂後釋放孢子，感染巢內的其他螞蟻，再開始新的循環。

「弓漿蟲」（Toxoplasma gondii）則是會感染人類的寄生蟲，牠對貓、胎兒、免疫缺陷者都可能造成致命傷害。

據美國疾病控制與預防中心（CDC）的統計，全美約有4000萬人口曾受弓漿蟲感染，可能是經由食用未煮熟的肉、接觸到汙染源等途徑引起。

雖然弓漿蟲對人類的影響程度，目前還不及「喪屍真菌」控制螞蟻那般可怕，但美國亞利桑那州立大學的演化生物學家阿克蒂皮斯（Athena Aktipis）卻認為不能掉以輕心。去年組織過《喪屍啟示錄醫學會議》（Zombie Apocalypse Medicine Meeting）的她表示，討論這些未來可能存在的威脅很有趣，而且具有必要性，「目前地球上已知的物種中，有一半以上都是寄生蟲。」

▲許多電影都以喪屍取材。（圖／取自免費圖庫pixabay）

阿克蒂皮斯相當著迷「喪屍」主題，也辦了一個同名的播客（Podcast），關於一些將科學應用在末日題材的故事。

如果未來真的出現會作用在人類身上的「喪屍真菌」，美國疾病控制與預防中心表示，會隨時準備提供幫助，並找出治癒方法，「就像任何疾病的爆發一樣」。

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