東京清晨濃霧…晴空塔「漂浮天空中」絕美　網卻驚：路上走來都殭屍

記者林瑩真／編譯

日本關東地區30日出現濃霧，許多自動車道及高速公路都因此禁行。不過濃霧也讓各地出現特別的景象，如東京晴空塔因濃霧包圍而夢幻美麗，不過走在路上的行人卻直呼「對面走過來的人好像殭屍」。

綜合日媒報導，東日本高速公路表示，30日清晨起，關東地區都受濃霧影響，東北自動車道、埼玉縣的岩槻交流道、栃木縣佐野藤岡交流道的上下車道都一度禁行，直到上午8時30分之後才解除禁行。

JR總武線的東京、千葉及埼玉等列車也紛紛誤點，不過濃霧也導致特別景象的出現。有著「世界第一高塔」之稱的東京晴空塔完全被包覆在濃霧內，宛如漂浮在天空之中，畫面神秘而夢幻。

報導指出，如此霧氣瀰漫的模樣被稱為「輻射霧」，若清晨下雨後隨即放晴，地面迅速變冷的話，此現象就會發生。

另外，因為濃霧漫至道路上，讓推特網友紛紛發文「濃霧太可怕」、「這霧已經濃到殭屍出現都不奇怪的程度了」、「超級大的霧！感覺殭屍要出來了」，甚至有網友拍下遠遠走來的行人照，直呼「對面走來的傢伙絕對是殭屍吧」。

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