「這3年半我很難過」　韓國瑜轟：派系分贓是台灣價值嗎？

▲韓國瑜桃園起飛壓軸晚會。（圖／記者羅婉庭攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜連2天展開桃園傾聽之旅，深入基層民眾互動，並與立委參選人成立聯合後援會，1日晚間在桃園經國重劃區舉辦「桃園起飛造勢晚會」，主辦單位宣稱現場聚集2.5萬人。韓國瑜在致詞時表示，蔡政府上任這3年半，他看了心裡很難過，人民過得惶惶不安，各行各業怨聲載道，執政貪腐、派系分贓難道是台灣價值嗎？

韓國瑜表示，其實人不管做什麼職務，不管是高是低，內心深處都保有赤子之心，他希望能跳脫藍綠，擺脫意識形態，把框架全部丟到垃圾桶，丟到九霄雲外，2300萬台灣同胞內心深處需要的就只有4字，就是安居樂業。

韓國瑜說，有些人支持民進黨將近30年，無怨無悔，一直死心踏地只愛一個政黨，永遠投民進黨，結果2、30年下來，越支持民進黨日子過得越辛苦，現在執政3年半，不客氣的說真的對不起選民，這3年半他看了心裡都很難過。

韓國瑜批評，民進黨執政貪污腐敗，派系分贓，治國無方，打死不認錯，還要欺騙到底，平常執政不用心，一到選舉搞抹黑，這就是民進黨，控制90%媒體，不監督執政黨，現在媒體只監督反對黨，媒體在墮落，台灣民主發瘋了嗎？

韓國瑜說，人民過得惶惶不安，各行各業怨聲載道，執政貪腐無能不是台灣價值，明年1月11日人民真的要把眼睛擦亮，把腦袋打開，台灣能不能這樣窩囊這樣走下去，世界忘記台灣，台灣也忘記世界，外交一個一個斷交，新南向政策撒幣，這都不是台灣價值。

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