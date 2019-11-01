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韓國瑜感嘆：政治是一時的　台灣價值才是永遠

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▲韓國瑜楊梅後援會 。（圖／記者羅婉庭攝）

▲國民黨總統參選人韓國瑜。（圖／記者羅婉庭攝）

記者徐政璿、羅婉庭／台北一桃園報導

國民黨總統參選人韓國瑜1日上午與國民黨立委參選人吳志揚連袂至桃園觀音甘泉寺參香祈福，包括桃園市議長邱奕勝、韓國瑜競選總部副總幹事周錫瑋、以及多位地方重要人士都到場支持。韓國瑜致詞時舉一對法國夫妻到台灣的例子，感嘆政治是一時的，台灣價值才是永遠的。

韓國瑜表示，一對法國夫妻花了14年騎腳踏車，環遊世界200多個國家，進到台灣時，從基隆到屏東，對台灣印象是很怕人家肚子餓，形容台灣人非常善良，常問他們「渴不渴？」「餓不餓？」，所以寫了一本著作《環遊世界》，告訴全世界，台灣人就是這麼善良、可愛。

韓國瑜說，所以很多沒來過台灣的外國人會想來台灣，來過台灣的會愛上台灣，離開台灣的會懷念台灣，這就是台灣價值，五湖四海的世界各地朋友會愛上台灣，我們自己也彼此相愛，「政治是一時的，這種台灣價值才是永遠的。」

韓國瑜表示，台灣人民現在不僅是過得苦，還看不到未來與希望，這三年半來，人民給民進黨這麼好的機會，卻貪汙腐敗、派系分贓、政策錯誤、滿嘴硬拗、遠離民心，所以他深切覺得需要改變。

因此，韓國瑜強調，2020年1月11日，若大家願意再給他及吳志揚一次機會，他們一定會苦民所苦、認真打拚、衝刺經濟、帶來快樂與希望，加大力度培養下一代年輕人；他表示，自己與吳志揚都曾摔過跤，所以知道當人民願意再給機會時，一定會緊緊把握，不會離開民眾的需求與期待。

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