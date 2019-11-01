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支持香港人權自由！美國參議員推「Be Water」法案　制裁侵權官員

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▲美國參議員推「Be Water」法案。（圖／翻攝黃之鋒臉書）

▲美國參議員霍利（Josh Hawley）近日曾到香港進行視察。（圖／翻攝黃之鋒臉書）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港反修例抗爭持續不斷，加上禁蒙面法正式生效後，衝突越演越烈。對此，美國聯邦參議員譴責北京「違反香港人的自由權」，並提出「《Hong Kong Be Water Act》」（簡稱「Be Water」法案，香港如水法案），授權美國行政部門制裁侵權的香港及大陸政府官員。

美國共和黨參議員霍利（Josh Hawley）昨日（10/31）在Twitter上指出，他與另外2名參議員聯署提出《Hong Kong Be Water Act》，希望藉此制裁侵犯香港人民自由的香港、大陸官員。

「Be Water」法案內容除了譴責大陸政府違反《中英聯合聲明》及《基本法》，侵犯香港人賦予的公民自由之外，也要求美國總統根據《全球馬格尼茨基人權問責法》，凍結打壓香港人言論、集會等自由的相關官員及人士的資產，包括協助妨礙人權自由的大陸公民及國營企業，也應遭到同等處置。

▲美國參議院霍利提出《香港如水法案》。（圖／霍利（Josh Hawley）新聞稿）

▲美國參議院霍利提出《香港如水法案》。（圖／霍利（Josh Hawley）新聞稿）

據悉，美參議員霍利（Josh Hawley）近日曾到香港進行視察，他在Twitter中提到，自己近期前往香港發現，當地情勢快速惡化，令人擔憂，「毫無疑問地，香港正迅速成為警察國家，我們必須向世界傳達，當香港人民起身抵抗中國共產黨，美國會與他們站在一起」。

事實上，《Hong Kong Be Water Act》」（香港如水法案）法案是以香港示威運動著名的口號「be water」（如水聚散）為名。據悉，「Be water」一詞，是源自已故香港武打巨星李小龍，意指武者不應拘泥於形式招數，要像水般流動，是許多示威者所奉行的策略。

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