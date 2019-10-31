反送中毀五星旗被罰200小時社會服務　人民日報質疑「判太輕應上訴」

▲示威者將五星旗丟入海中。示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）



記者邱茀濱／綜合報導

香港反送中抗爭仍未平息，而9月在沙田的一起活動上，有示威者將「五星旗」拋入海中，最後被以「侮辱國旗罪」判處200小時的社會服務。對此，大陸官媒《人民日報》31日發出評論質疑法院判決太輕，強調法律實踐應尊重國情民意，並呼籲律政司提出上訴。

9月沙田的活動上，有示威者「故意毀損、塗劃、玷、踐踏侮辱『五星旗』」後，沙田裁判法院29日對此以「侮辱國旗罪」判處一名羅姓男子200小時的社會服務。消息一出，建制派人士就對法院「輕判」表示不滿。

▲香港中文大學出現「港獨」海報。（圖／翻攝自中大學生會 CUSU臉書）

評論對照，8月一名陸客在美國駐港澳總領事館外牆塗鴉，短短2日就被捕並判處監禁4週，而上述案件就能拖延一個多月，且只判以小時計的「社會服務」？「赤裸的雙重標準、裁判量刑的巨大差異，讓『法律到底是止暴制亂的工具，還是庇護暴力的道具』成了所有愛國愛港人士心中大大的問號。」

評論認為此案判決如此輕描淡寫，假如是如判詞所說「沒有量刑指引」，那特區政府應該有所作為，由律政司就此判決提出上訴，以對法院量刑做出較為清晰的指引。

評論說，在香港暴力不斷升級的局勢下，每個關心愛護的港人都看得清楚，「暴徒向五星旗潑髒水，是一個帶有明確政治意圖、侮辱和分裂主權國家、公開宣示表演煽動性質的政治作為，是對『一國兩制』原則和基本法的蓄意挑戰，是渲染『反中』、『港獨』的公然挑釁。」

「從來沒有什麼法外之地。任何時候任何地區的法律實踐，都必須尊重國情民意，恪守基本原則」，最後評論強調，倘若所謂公正司法就是奉行「你跟我講法律，我跟你講政治；你跟我講政治，我跟你講法律」那一套，這要麼是不專業的法律判斷，要麼是根深蒂固的政治偏見，只會助長歪風邪氣，讓犯罪的因子四處蔓延。

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