要港府助陳同佳歸案　陸委會：投案不能談條件、自由行

▲陳同佳已於10月23日刑滿出獄。（圖／路透）

記者曾俊豪／台北報導

港女命案兇嫌陳同佳在香港出獄後，迄今仍未到台灣投案。對此，陸委會發言人邱垂正今（31日）指出，台港正積極溝通陳同佳來台事宜，「殺人嫌犯投案不能談條件，更不能自由行，港府應有負責態度，協助陳嫌盡速歸案。」

邱垂正指出，刑事警察局持續透過單一聯繫窗口與香港警務處積極溝通，但目前仍未接獲陳同佳進一步訊息，「陳嫌若確定要來台灣面對司法，可隨時直接和台方窗口聯絡，相關安排事宜都已經準備就緒，一切依法積極處理，彰顯司法正義。」

他強調，本案一屍兩命，非同小可，真相只有一個，要還給被害家屬公道，如今只差港方關鍵一步；要有公平的審訊，令被害者沉冤得雪，陳嫌的投案以及相關完整事證，缺一不可，「殺人嫌犯投案不能談條件，一切回歸司法處理，殺人嫌犯更不能自由行，若發生飛安事件，誰來負責。」

陳同佳23日出獄後，原本傳出當天就要到台灣投案，不過，受限於兩岸關係緊繃，陳同佳案已成為台港之間的政治角力戰。至於陳同佳何時赴台，香港特首林鄭月娥本週二（29日）在接受記者採訪時提到，特區政府的角色是按照陳同佳的要求提供協助，因此政府不會高調處理，暫時不知道陳同佳何時到台灣。