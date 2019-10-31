示威者彌敦道縱火！防暴警舉旗連放多枚催淚彈...現場濃煙密布

▲香港31日遊行,反送中。（圖／路透，下同）
記者邱茀濱／綜合報導
香港反送中風波未滅，由於831太子站衝突事件，31日晚間再度有人發起到太子站舉行兩個月悼念活動。港鐵旺角站晚間8時左右因應突發情況臨時關閉。港警8時50分舉黑旗射多發催淚彈，一直到了9時許，防暴警於彌敦道施放催淚彈驅散示威群眾，並舉起橙旗向油麻地前行。
據《香港01》報導，於傍晚6時30分，約百人戴口罩的人士聚集在太子站外，有人用鐳射筆照射旺角警署外牆，港警隨後要求停止使用鐳射燈，否則作拘捕行動。
▲香港31日遊行,反送中。（圖／路透，下同）
記者邱茀濱／綜合報導
香港反送中風波未滅，由於831太子站衝突事件，31日晚間再度有人發起到太子站舉行兩個月悼念活動。港鐵旺角站晚間8時左右因應突發情況臨時關閉。港警8時50分舉黑旗射多發催淚彈，一直到了9時許，防暴警於彌敦道施放催淚彈驅散示威群眾，並舉起橙旗向油麻地前行。
據《香港01》報導，於傍晚6時30分，約百人戴口罩的人士聚集在太子站外，有人用鐳射筆照射旺角警署外牆，港警隨後要求停止使用鐳射燈，否則作拘捕行動。
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