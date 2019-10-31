示威者彌敦道縱火！防暴警舉旗連放多枚催淚彈...現場濃煙密布

今（31）日晚上是西方的萬聖節之夜，香港有人發起港島面具集會遊行，由銅鑼灣維園遊行至中環蘭桂坊一帶，以反對政府訂立的《禁蒙面法》。晚間7時30分，有超過100位戴面具、口罩、身穿黑衣的人聚集在維園；近8時許，防暴警在英皇戲院外拉起防線，禁止市民再進入蘭桂坊。