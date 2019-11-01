千星雲集挺韓！百名退將週六造勢：下架蔡英文我們責無旁貸

▲國民黨總統參選人韓國瑜。（資料照）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜全力衝選情，傳統藍營鐵票的軍系力量成搶票重點。國民黨黃復興黨部週六上午將在台北辦「北部地區退休將領團結自強聯誼會」，預估600餘位退將，共逾千顆星星退將相挺，黨主席吳敦義及韓國瑜全國競選總部總幹事、副主席兼秘書長曾永權，均受邀出席致詞。

主辦單位表示，繼日前成立「中華民國藍軍百大社團聯盟」後，黃復興黨部獲得各個退伍軍人、榮民、眷屬團體的響應，將陸續在各地區舉行團結造勢活動，號召袍澤在明年1月11日，動員全家大小一起出來投票，「票票珍貴、票票重要」，「只有贏得勝選，才能藍天再現！」

據了解，這場聯誼活動是由黃復興黨部主委金恩慶特別致函邀請北部地區退伍將領參加，「一定要全力以赴，將團體戰力極大化，聯合軍系各社團，攜手合作，共同努力，打贏明年關鍵的一戰」，目前百歲人瑞許歷農上將已允諾出席，並將以貴賓身分致詞。

黃復興黨部強調，民進黨執政三年來，政府失能、社會失序、國會失職、經濟失調、世代失落，更羅織軍公教警消貪婪的污名、以非法機關打擊異己、操控媒體箝制言論自由；為了中華民國長治久安，為了下一代能擁有光明的未來，2020年下架民進黨、下架蔡英文，退伍軍人責無旁貸，呼籲大家支持國民黨提名的總統參選人韓國瑜及國民黨提名的立委參選人。

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