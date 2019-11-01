曾讚韓國瑜練武奇才　賴清德看韓狂失言：還是奇才！「奇怪」的奇





▲賴清德輔選列車起跑。（圖／記者徐斌慎攝）

記者蔣婕妤／台北報導

前行政院長賴清德輔選列車正式啟動，北台灣首站獻給曾經為自己淋雨「濕身」拉票的民進黨立委候選人高嘉瑜。受訪時談到國民黨總統參選人韓國瑜，對於自己曾讚賞對方是「練武奇才」，如今韓國瑜卻頻頻失言，賴清德說，韓國瑜還是奇才，不過這個「奇」是奇怪的奇。

賴清德出訪回國後，輔選列車正式起跑。1日一早北台灣首個輔選行程選擇獻給高嘉瑜，與她一起掃街拜票。賴清德讚賞高嘉瑜非常勇敢又有夢想，懇請鄉親父老給予支持，2020大選一定要讓蔡英文總統高票當選、民進黨國會過半。

此外，賴清德先前曾經讚賞韓國瑜是「練武奇才」，不過，如今韓國瑜卻是頻頻失言，喊出高山蓋國旗台、故宮一次展，以及免費出國交換一年、學貸免利息等爭議政見，最近還批總統蔡英文「白白胖胖」，接連脫序發言引發爭議。

對於韓國瑜失言爭議，賴清德受訪時頻論，「他現在還是奇才，我之前的『奇』是奇特，現在是奇怪，還是奇才。」

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