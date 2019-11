一句「守秩序！」爆紅…10年狂吼1.4萬次　英下院議長貝爾考卸任

▲貝爾考10月31日結束長達10年的議長生涯。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

英國國會下議院議長貝爾考(John Bercow)10月31日結束他長達10年的議長生涯。近幾年英國議會因為脫歐問題爭論不休,貝爾也因為在院內擔任「維護秩序」的角色一炮而紅,根據外媒統計,在這10年之中,他總共在位子上大吼了超過1萬次的「Order!」(秩序!)。

貝爾考在2009年開始擔任下議院議長,在此之前他當了12年的保守黨議員。而在議事廳中,議長除了坐在正中間外,最重要的任務還有維持「議會秩序」。常常在兩黨議員吵得不可開交的時候,就會聽到貝爾考用力大喊「Order!Order!」(秩序!秩序!)BBC指出,在這10年間,貝爾考大概喊了1萬4000次的「Order」。

▼貝爾考大喊「Order!」的影片點閱數超過百萬。



本身立場偏向留歐的貝爾考,在職期間各界褒貶不一。尤其是首相強生(Boris Johnson)更是對他恨之入骨,因為貝爾考曾形容,強生硬脫歐的態度就像「搶劫銀行」。

貝爾考也曾在前首相梅伊(Theresa May)脫歐期限在即,準備帶著新協議三度闖關時,引述400年前的議事規則,提出相同動議不能重複表決,讓爆炸性的裁定打亂脫歐程序。

下議院預計在11月4日選出新任議長。貝爾考則會在退休後得到貴族爵位,並繼續在上議院任職。

Today is John Bercow's last day as Speaker of the House. Here are his best bits... pic.twitter.com/lBVqfWq6cX