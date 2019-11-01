太陽花過後／葉毓蘭怒：警察不是國家暴力！　千萬別逼警行使「退避權」

▲面對北市警被判須賠111萬，前警大教授葉毓蘭怒喊，「別逼警行使退避權」。（資料照／記者李毓康攝）

記者陳韻如／綜合報導

台北地方法院30日判決，認為台北市政府警察局在2014年太陽花學運期間，驅離時造成學生受傷，應賠償111萬零5百65元。消息一出，立刻引起警界一片譁然，身為警大退休教授葉毓蘭也在臉書直言，「是否要等『公民不服從』衝進法院，才會知道第一線警察，為何堅此百忍固守法治防線，因為沒有法治，民主自由人權都只是建立在浮沙上的海市蜃樓。」

2014年3月份，大學生企圖衝撞立法院遭警方強制驅離，事後竟提出國賠申請，北院一審竟判北市警局應賠償111萬元，此舉一出引發許多當時曾參與「太陽花」學運的協勤警員反彈，許多警員都認為北市警局應該要上訴捍衛立場，且一定要力爭到底。

對此，警大退休教授葉毓蘭先在臉書發文痛批，「別以為這只是件小事，小錢嘛。將來看看還有哪個員警願意積極執法，勇於承擔？」、「這樣的法官，這樣的判決，不值得警察如此賣命！」事後更在臉書社團《為警察加油》發文表示，「警察不是國家暴力，警察只是是有公權力的國家機器」。

葉毓蘭表示，過去幾十年的民主轉型過程，警察謹守行政中立與依法行政，這是為何擁有民眾的高支持度。「相對地，法院體系更應該思考，為什麼在各種民調中，成為人民最不信任的族群？為什麼與人民脫節至此？」

此外，現在透過判決來支持「公民不服從」，葉毓蘭就提出質疑，「是否要等『公民不服從』衝進法院，才知破壞與暴力永遠不應是國家解決政策失靈的選項嗎？才會知道第一線警察，為何堅此百忍固守法治防線，因為沒有法治，民主自由人權都只是建立在浮沙上的海市蜃樓」，而她也直言，「不要逼警察行使退避權」。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

【相關新聞】

太陽花過後／葉毓蘭轟：司法天秤已失衡 未來誰願意積極執法？



太陽花過後／北院一審判北市警111萬 基層警斥：請法官來「前線」給點意見



太陽花過後／北市警驅離遭判國賠111萬 方仰寧：盼上訴尋求不同法官見解

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

