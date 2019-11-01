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再聲援太陽花警　侯友宜提執法3原則：誰暴力我當場就抓！

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▲新北市長侯友宜。（圖／新北市政府提供）

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市政府提供）

記者呂欣玫／新北報導

2014年「太陽花」學運爆濺血風波，台北地方法院宣判台北市警局應賠償14位受傷民眾，總金額超過百萬元。對此，新北市長侯友宜1日表示，要支持警察站在第一線執法，除了重申「政治不要干預司法」，也強調警察執法3原則，違法一定法辦、「誰暴力我就抓」。

2014年太陽花學運期間，台北市警方在3月24日於行政院強制驅離，導致150多名警察及民眾受傷，經義務律師團及司改會協助下，30位受傷民眾向台北市政府警察局，請求國賠1006萬餘元，之後有7人撤告，北院10月30日判賠14人110萬餘元。

對此，侯友宜1日在議會答詢時表示，他也是從基層員警出身，警察嚴正執法，法律之前人人平等，並提到警察面對聚眾活動只有3個原則，「保障合法、取締非法、制裁暴力」無論是什麼身分、地位，一定秉持這3個原則，「誰敢給我破壞公物我就去抓，誰暴力我當場就抓，違法一定法辦。」

侯友宜強調，警察是司法第一道最重要的防線，所以他希望大家支持警察站在第一線執法，政治不要干預司法。而在侯友宜答詢後，新北議長蔣根煌則憤怒地連喊3次，「法院民進黨開的，沒法度啦！」

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