人妻床上甜吻小王賠10萬　搬家再邀兩次「深夜約會」20萬飛了

記者黃翊婷／綜合報導

台中人夫阿章（化名）2017年間撞見妻子彤彤（化名）在床上與小王親吻，雙方以10萬元和解了事，沒想到彤彤兩個月後就自行搬離住處，還邀請小王到租屋處至少兩次，每次一待就是一整晚，讓他相當氣憤，因此決定加碼提告求償30萬元，但最後獲判20萬元。

▲彤彤與小王接吻，被丈夫抓包。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

阿章在判決書中主張，兩人是在2011年間結婚，婚後育有兩名未成年子女，大約從2016年開始妻子常常以工作為由早出晚歸，雙方感情逐漸變淡，後來聽友人說妻子在外有小王，隔年5月衝到男方的租屋處突擊檢查，果然撞見彤彤和小王在床上接吻，「他（小王）坦承錯誤，並與我簽立和解書。」

原以為事情就這樣結束了，沒想到彤彤在事發兩個月後自行搬離住處，並於2017年8月6日、8月14日邀請小王到租屋處過夜。阿章得知消息後相當難過，也很氣憤，這才決定提告求償30萬元的精神慰撫金。

對此，彤彤反駁，2017年8月那兩次見面並未與小王發生性關係，「房子是我和另外兩名同事合租，當天是同事聚餐的關係，他才會來到我住的地方。」

▲小王曾兩度前往彤彤的租屋處。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap，與本案無關）

台中簡易庭法官認為，彤彤第一次被抓到在床上接吻，當時小王立即坦承錯誤，並以10萬元達成和解；但彤彤後續仍與小王有來往，也被拍到出入租屋處等證據，顯然已經超過普通朋友社交往來的範疇，如果真的是一般朋友關係，怎麼會無故承認介入他人婚姻，還賠錢了事，因此可以認定女方和小王之間有親密交往情形，且足以破壞阿章的婚姻圓滿。

法官接著表示，雖然彤彤堅稱兩人沒有發生性關係，但侵害配偶權的行為並不僅限於通姦行為，假如行為已經超過社會一般通念所能容忍的範圍，而且達到破壞他人婚姻生活的程度，就算構成侵害，考量到雙方經濟收入、社會地位等差距，最後裁定妻子應該賠償丈夫20萬元較為適當。