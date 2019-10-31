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外遇父上午賣鴨下午跳舞　玩樂40年「包尿布」被3子女放生

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記者黃翊婷／綜合報導

台南歐姓三兄妹考量到父親四十多年來對家人不聞不問，目前雖然因為腦中風行動不便，但身邊有與第三人生的兒子照顧，因此提告想免除對父親的扶養義務。台南地院派遣調查官實地訪視，確認歐父年輕時過著上午擺攤賣鴨肉、下午舞廳跳舞的生活，不僅欠債，還丟下妻兒離開，最後法官裁准三兄妹的訴求，免除他們對父親的扶養義務。

▲▼老人,長輩。（圖／取自Pixabay）

▲歐父目前患有失智和腦中風。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

判決書中提到，歐父自三兄妹年幼至今，已有四十多年對家人不聞不問，也未盡到扶養之責，他們的生活費、教育費都是由陳姓母親一人承擔；三兄妹不忍心母親如此辛勞，國中畢業後各自找工作、半工半讀、就讀軍校，想辦法幫忙分擔家計。

如今，歐父因為膀胱無力必須包尿布生活，加上腦中風行動不便，智力還出現退化的狀況，連想要大小便都無法自行表達，但每月領有3628元的老人年金，加上子女們支付的照護費用，總計每月大約有1萬元可供花用。不過，三兄妹現在已經各自成家，也都有孩子需要扶養，還得分攤母親的生活費，實在無力支付父親的開銷，這才決定提告請求免除扶養義務。

▲港式燒臘,烤鴨。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲歐父年輕時是在市場擺攤賣鴨肉。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

對此，台南地院家事調查官前往實地訪視，發現歐父婚後主要是在市場擺攤販售鴨肉維生，但他只工作到上午，下午不是跑去下棋就是去舞廳跳舞，妻兒根本不知道他何時會返家，一家人也沒有一起出去玩或外出用餐過，後來漸漸開始欠債，於是決定自己養鴨，沒想到卻外遇當時才17歲的女員工，隔年隨即生下一名男嬰，接著就自行搬到台南居住，再也沒有和家人聯繫。

法官認為，歐父現在生病又失智，的確需要家人照料，但現階段他的身邊有當年與女員工所生的兒子照顧，考量到他從未對三兄妹盡到照顧以及扶養義務，挨告後也沒有提出任何聲明反駁，足以認定確實是在沒有正當理由的狀況下拋妻棄子，若要求三兄妹繼續支付扶養費用，顯然有失公平，最後裁定准許子女們的訴求，判決免除對父親的扶養義務。

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