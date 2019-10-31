離不開不幸福的婚姻　是因為「你們靠得太近了！」

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

讀者常來信要我給意見，我其實不喜歡介入人家「要不要結婚？」或「要不要離婚？」這種事情，因為我不是你，DAHLIA的爸爸，也不能代表全世界的豬隊友，我唯一能做的，就是分享自己的經驗，請聽聽，參考就好！

我很念舊，這是優點也是缺點，對於喜歡的人，我還自帶王子濾鏡，縱使全身上下都是缺點，我看他的時候，仍有初次見面的羞澀與少女心，OK～我知道你們在吐槽我：「那個叫盲目！」可，誰談戀愛不被荷爾蒙控制？（遠望）

後來的事情，在過去的文章上都提過啦。

雖然同住一個屋簷下，但他睡主臥，我跟孩子睡對面的雅房，寒流來了，他自己窩著一床大被窩，我跟孩子分享一件太空被，明知我顧小孩極累，他卻連上下班都不來問候，到最後連奶粉錢也不願意出了，我搬離他家以後，或許心理上沒有離開，還是有牽掛在，他也是，有時候我聽得出來那一絲遺憾…但很多很多原因，怎麼說呢？

理性上，我知道這個人不行，他有嚴重的情緒問題，無法自律、慣性說謊、生活糜爛等等，論感性，他總讓我誤會，他或許還在默默努力，期待未來可以彌補我們什麼，那一念之仁，終究導致可怕的結果，他在孩子面前，對我罵了三字經，並講出跟我理解不同的分手版本，我才驚覺「這人已經完全失控了！」

人生很諷刺也很有趣，他那次的失控，竟然成為我重生的契機，我很容易陷入回憶，也很容易原諒別人，為了避免自己再幫他找理由，這半年，我刻意完全不去關心任何有關他的事情，剛開始很難，時間久了，也就習慣了。

把距離拉開以後，才發現，他若不是當初隱藏自己真實的個性，把懦弱塑造成溫柔，把卸責化妝成尊重，我是不會喜歡這個人的！不是說自己很好、沒有缺點，而是我從小得保護自己、保護妹妹，強勢、獨立已經是生存必備條件，但在這些保護色下，說真的：「我也想被保護啊！」

我也想被保護，想安心地退居二線…再怎麼剛強的人，都需要柔軟的避風港，而這個男人，就像紙糊的傘、蛋殼做的盾牌，毛毛細雨尚可抵擋，風勢稍微大點，就散啦！雖然說男女之間一拉遠，關係差不多就要領便當啦，但碰到渣男、渣女還走不了，必然是距離太近，讓感情、親情、習慣去影響了判斷。

愛你的人，絕對不會漠視你的委屈，如果找不到合適的舞伴，就獨舞吧！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格。