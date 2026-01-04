遭台中警私訊送禮騷擾！網紅韓璟二度提告　分局：已記申誡調職

▲網紅韓璟自爆遭台中一名員警騷擾，現該員警所屬第四分局也回應，已經將人調職並記申誡。（圖／翻攝韓璟臉書）



記者游瓊華／台中報導

身兼網紅、前立委鄭運鵬助理及「視網膜」經紀人多重身分的韓璟（本名韓依璟），驚爆遭警察長期騷擾！她昨（日）親赴新北三重分局，針對台中一名員警提出第二次提告。韓璟發文指控，自2025年3月首次報案遭台中一名警察長期私訊及寄送禮物等騷擾行為，但報案後，對方仍持續私訊及寄送禮物，讓她不堪其擾，決定再次透過法律途徑保護自己。

韓璟在社群媒體上表示，去年首次報案後卻感覺沒有下文，騷擾行為並未停止。她也解釋，由於對方沒有實際的肢體接觸，因此無法構成「性騷擾」提告要件，此次警方是以《跟騷法》受理，並協助她聲請保護令。

對此，該員警所屬的台中市警局第四分局發出聲明回應，強調去年3月接獲報案後，即啟動調查程序，查證屬實後已報請警政署核予該員警「申誡一次」處分，並將他調整至其他單位服務，同時列為關懷輔導對象，絕無外界所指的消極或包庇。

第四分局重申，針對當事人近日再次感到騷擾並提告，分局均依法受理。未來將秉持「不庇縱、不護短」的原則，視後續司法偵審結果，加重其行政責任，並將此案列為年終考績重要參據。分局強調，將從嚴管考該員警，若仍未改善，必要時將優先列為汰除對象，以維護警紀與民眾信賴。