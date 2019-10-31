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「要不要過來一下…」北市顧問性騷擾黃瀞瑩　瘋狂傳LINE、打電話對話曝光

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▲▼北市府副發言人黃瀞瑩。（圖／鏡週刊）

▲北市府副發言人黃瀞瑩。（圖／鏡週刊）

圖文／鏡週刊

台北市政府副發言人「學姐」黃瀞瑩傳出遭市府顧問言語騷擾！本刊掌握，市府顧問劉嘉仁今年九月初為了幫台北市長柯文哲佈局區域立委選舉，密集找了黃瀞瑩溝通，短短幾天，透過LINE頻繁傳訊息，除了交代行程之外，另有六、七則噓寒問暖，除了問她要不要一起參加議員出席的飯局，還叮嚀回家路上要小心，讓黃瀞瑩不堪其擾。

對於媒體指是「性騷擾」，市府知情高層反駁，柯文哲日前曾親自約談黃、劉了解狀況，初步認定尚不構成性騷擾，頂多劉「過度用訊息騷擾」，而在事件曝光後，既然外界有質疑聲音，高層已決定再送市府內的性平單位釐清，若構成性騷擾就處理，若未構成也可還劉清白。

這次「學姐」遭性騷擾疑雲，本刊掌握，柯文哲組黨後，原本有意規劃黃瀞瑩投入台北市第一選區（北投、天母）選舉，不過黃瀞瑩興趣缺缺。而就在8月底、9月初之際，被視為柯文哲左右手的劉嘉仁，開始頻繁找黃瀞瑩溝通想法

知情人士透露，劉嘉仁頻繁「溝通」黃瀞瑩的時間點落在9月5、6日這兩天。

本刊掌握，9月5日當天，台北市政府顧問蔡壁如晚上先帶著黃瀞瑩至天母三玉宮參拜，並拜會三玉宮委員會和在地里長，行程結束後，黃瀞瑩獨自回家，而劉嘉仁轉往參加在地另一場有議員出席的飯局時，席間不斷以LINE傳訊黃瀞瑩，問她「要不要過來一下」，隨後並打了好幾通電話給黃但遭婉拒，隨後並再傳訊說，「抱歉沒有照顧妳回家」、「路上小心」等語，讓黃瀞瑩不堪其擾。

知情人士透露，隔天、9月6日，劉嘉仁上班時間再傳LINE訊息給黃瀞瑩，問她在不在辦公室，並稱要「送個柚子過去」，隨後並稱，「主任（指蔡壁如）說妳很辛苦，週末要找妳吃飯」。

市府高層表示，當時劉嘉仁為了勸進黃瀞瑩參選區域立委，的確在短時間「過度頻繁的聯絡學姐」，黃瀞瑩的確「覺得很煩」、「不堪其擾」，除了密集交代行程，還曾打了不少電話給黃，但黃都拒接。

因此，在9月初某天的晨會上，市府研考會主委余家哲便當場發難，替黃瀞瑩發聲，柯在看過兩人對話訊息後還說了一句「他（劉嘉仁）當天是不是喝醉酒了？」但最後認定訊息內容並未構成性騷擾，最後決議，要求劉嘉仁調整作法，另也盡量不讓他與黃瀞瑩一起工作。

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