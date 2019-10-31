「首里城」修復僅30年再遭火劫　前後對比…延燒11小時成廢墟

記者張方瑀／綜合報導

日本沖繩「琉球城堡」首里城在31日發生大火，燃燒面積約4836平方公尺，正殿與南、北殿皆遭焚毀。首里城從14世紀左右建成至今，已經被摧毀4次。自二戰時期被美軍炸毀後，終於在1992年時重建還原，更於2000年被聯合國教科文組織列為「世界文化遺產」，沒想到卻又在修復短短不到30年，又面臨第5度損毀，前後照對比宛如廢墟。

▲▼上圖2014年6月27日首里城空拍圖，如今又被燒成廢墟。（圖／CFP）



從有紀錄以來，首里城共損毀過4次。第1次是1453年，王子為爭奪王位遂將城內建築完全燒毀；接著在1660年與1709年分別發生過兩次火災，當時正殿與南、北殿皆焚毀，直至1712年才用了1萬9525根原木修復完畢；第4次則是在1945年二戰時期，美國海軍「密西西比」號炮轟首里城，導致建物被完全摧毀。

▲首里城正殿。（圖／達志影像／美聯社）



首里城在1992年以國家公園的身分，重新展開修復計畫，各殿在幾年內陸續整修完工。2000年首里城被「聯合國教科文組織」列為世界文化遺產，更多次入選「日本最佳城堡」前10名，可說是沖繩重要的觀光資產，也是琉球居民無可替代的歷史記憶。

▲正殿再次陷入火海。（圖／達志影像／美聯社）



那霸市消防局表示，首里城火勢在當地時間下午13時30分（台灣時間中午12時30分）左右撲滅，延燒近11個小時。不過，包含正殿、南殿、北殿、書院、鎖之間、黃金御殿與二階御殿在內共7棟建築皆被焚毀，連奉神門也被波及，燃燒面積約4836平方公尺。原定在10月27日至11月3日舉行的「首里琉球王朝祭」也確定取消。

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