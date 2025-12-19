　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

核聚變頂尖科學家離奇身亡！中數槍倒家門口　享年47歲

▲▼美國麻省理工學院（MIT）核子科學洛萊羅（Nuno F.G. Loureiro）。（圖／翻攝自MIT網站）https://physics.mit.edu/faculty/nuno-gomes-loureiro/

▲MIT核聚變中心主任洛萊羅遭槍殺，享年47歲。（圖／翻攝自MIT網站）

記者柯沛辰／綜合報導

美國麻省理工學院（MIT）葡萄牙裔物理學家、核聚變中心主任洛萊羅（Nuno F.G. Loureiro），當地15日晚間在麻州波士頓郊區住處遭人槍殺，緊急送醫後仍傷重不治，享年47歲。目前檢警已展開調查，但尚未鎖定任何兇嫌，也未對外說明，讓全案揣測四起，陰謀論不斷。

離奇遭槍殺　嫌犯身分、動機依舊成謎

綜合外媒報導，警方15日晚間接到槍聲通報，隨即趕赴布魯克萊鎮一棟公寓大樓。一名女鄰居表示，當時她聽到槍響、隨後打開門，發現洛萊羅仰躺在公寓入口處，於是趕緊打電話報案，「我現在睡不著覺，這一家人非常好，我無法想像會有人想殺害他。」

麻州諾福克郡地區檢察官辦公室表示，調查仍在進行中。由於嫌犯行經的老舊城區攝影機不足，導致羧查難度增加，至今仍未有嫌疑人被拘留。根據目前拍到的監視器畫面，嫌疑人要麼戴著口罩，要麼未能拍攝到面部，僅能初步掌握是身高約173公分的男子。

▲▼核聚變頂尖科學家遭槍殺！中數槍倒家門口亡　享年47歲。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛萊羅家住一棟三層樓的磚造公寓，事發後，附近鄰居在他住家外點燃蠟燭悼念。（圖／達志影像／美聯社）

核融合領域要角　掌250人實驗室

洛萊羅被視為全球核融合領域重要學者之一，研究聚焦等離子體動力學，包括磁重聯、等離子體湍流、磁場生成與放大，以及聚變等離子體的約束與運輸等問題。其成就之卓越，甚至有人形容他「距離諾貝爾獎只有一步之遙」。

MIT資料顯示，等離子體科學與核融合中心成立於1976年，是校內規模最大的實驗室之一，擁有250多名研究員、職員與學生，分布在7棟建築、總面積約25萬平方英尺，曾參與美國「國家點火設施」相關工作。

今年1月，洛萊羅才獲頒美國政府授予青年科學家與工程師的最高榮譽「總統青年科學家與工程師獎」（PECASE），這是美國政府對青年科學家的最高榮譽，並於去年5月升任中心主任。

陰謀論四起：能源利益、身分傳言皆未獲證實

由於案情未明，網路上揣測不斷，有人懷疑洛萊羅的核融合研究可能觸動能源產業利益，也有傳言稱他是猶太人，所以才成為暗殺目標，但上述均未獲證實，也未被美聯社或紐約時報等傳統媒體報導，甚至有自稱洛萊羅的友人在網上指出，洛萊羅不是猶太人，也從不談論以色列或加薩。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
461 1 8866 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭
快訊／美版TikTok正式出售！　交由「美國投資團隊」接手
獅確定選江少慶+324萬補償金！有望今日公布
林襄關鍵字「無孔槽」自己都傻眼：是什麼？　真相讓人笑翻
信義分局副所長包庇「鮑魚達人」涉賄700萬、白手套聲押　妻列
今全台有雨「區域擴大」　周末轉涼時間點出爐
通膨數據亮眼美股大反彈！川普集團飆逾40％　台積電ADR漲2

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國小型飛機墜毀釀7死！　NASCAR前賽車手全家罹難

快訊／美版TikTok正式出售！　交由「美國投資團隊」接手

核聚變頂尖科學家離奇身亡！中數槍倒家門口　享年47歲

美軍攻擊疑似運毒船擊斃4人　9月以來近百人喪命

川普簽署「大麻降級令」成第三級藥品　非全面合法

通膨數據亮眼美股大反彈！川普集團飆逾40％　台積電ADR漲2.79％

Coldplay「抓姦鏡頭」女主角首發聲！認暗戀上司：酒醉犯錯非外遇

不是香港！全球「社交生活最燒錢」城市排名曝光　前15名一次看

美對台軍售3500億　路透：史上最大規模！官員曝「川普計劃」

美國CPI低於預期！投資人看好通膨降溫、Fed可能再寬鬆

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

最新撞擊畫面曝！77歲婦路邊停車竟失控　衝對向釀母子1死1傷

八塊腹肌涼糕哥挨轟「劣質網紅」！　欠錢不還、肇事不賠 「東湖市場天菜」回應了

明天雨區擴大「全台濕答答」　周末又有東北季風

國安法修法重罰鼓吹戰爭言論者！　張惇涵「不容許危害國家者存在」

美國小型飛機墜毀釀7死！　NASCAR前賽車手全家罹難

快訊／美版TikTok正式出售！　交由「美國投資團隊」接手

核聚變頂尖科學家離奇身亡！中數槍倒家門口　享年47歲

美軍攻擊疑似運毒船擊斃4人　9月以來近百人喪命

川普簽署「大麻降級令」成第三級藥品　非全面合法

通膨數據亮眼美股大反彈！川普集團飆逾40％　台積電ADR漲2.79％

Coldplay「抓姦鏡頭」女主角首發聲！認暗戀上司：酒醉犯錯非外遇

不是香港！全球「社交生活最燒錢」城市排名曝光　前15名一次看

美對台軍售3500億　路透：史上最大規模！官員曝「川普計劃」

美國CPI低於預期！投資人看好通膨降溫、Fed可能再寬鬆

美國小型飛機墜毀釀7死！　NASCAR前賽車手全家罹難

寵物名醫涉性騷女學生挨告！「我不打嘴炮只打砲」噁心聊天紀錄曝光

全台一波冬雨過境！　下周又有冷空氣南下

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭

華航林依晨要生了！倒數24天曬「超大孕肚」　絕美寫真洩真實身材

快訊／美版TikTok正式出售！　交由「美國投資團隊」接手

獅確定選江少慶+324萬補償金！有望今日公布

信義分局服務「鮑魚達人」免現身報到　副所長存款暴增千萬遭聲押

核聚變頂尖科學家離奇身亡！中數槍倒家門口　享年47歲

男歌手爆家中昏倒送醫！　「洗胃數小時」揭搶救情況：閻王拒收

瘦子喝豆汁：太屌了　「我見一個喝一個」已盯上（？）

國際熱門新聞

女陸客羽田機場「飆罵台灣遊客」！影片曝

霸王餐網美穿囚服出庭　遭法官訓斥閉嘴

險釀重大事故！國泰客機馬尼拉誤闖跑道

好心載人被綁架　少女遭4男性侵6小時

女友探監激吻！　囚犯隔天離奇身亡

不是香港！全球「社交生活最燒錢」城市排名曝光　前15名一次看

Coldplay演唱會外遇爆紅　女主角首吐真相

英國央行突降息1碼！通膨降溫

史上最大規模對台軍售　美官員曝川普計劃

櫻花妹「風俗店產子」！分屍塞休息室冰箱

名導羅伯萊納遭刺死！32歲兒首出庭僅吐1句話

美CPI意外低於預期！市場看好Fed再寬鬆

月收8萬房租　日女「裝窮」原因曝光

盲眼龍婆2026三大預言曝　「東方」將引爆三戰

更多熱門

相關新聞

即／美版TikTok出售　交由美投資團隊接手

即／美版TikTok出售　交由美投資團隊接手

短影音平台TikTok執行長周受資18日向員工證實，公司已正式簽署協議，將TikTok的美國業務出售給一個由美國投資人主導的團隊。這項交易獲得美國總統川普（Donald Trump）支持，為TikTok在美國的長期營運奠定基礎。

史上最大規模對台軍售　美官員曝川普計劃

史上最大規模對台軍售　美官員曝川普計劃

霸王餐網美穿囚服出庭　遭法官訓斥閉嘴

霸王餐網美穿囚服出庭　遭法官訓斥閉嘴

扯！駐日美軍直升機飛一半「頭盔掉下來」

扯！駐日美軍直升機飛一半「頭盔掉下來」

女監視器目睹　送貨員順手抓走6歲貓

女監視器目睹　送貨員順手抓走6歲貓

關鍵字：

MIT核聚變洛萊羅北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

全台都淋雨　一張圖看紅爆熱區

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

老師「大便都浮在水上」確診癌王　靠1關鍵活20年

38歲資產超過2千萬！他靠「all in 1檔ETF」

女陸客羽田機場「飆罵台灣遊客」！影片曝

垃圾車剖成2半移出遺體　女清潔員艱辛修復過程曝

痛失NET金雞母！　正義北路舊址房東掛80萬求租試水溫

正式宣布將提案「彈劾賴清德」　藍白黨團明早召開聯合記者會

明年元旦4交通新制　滿70歲「自願繳回駕照」2年最高領3.6萬元

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

陳庭妮暫停「馬拉松式染髮」

話題女星席德妮史威尼挑戰全裸演出　《家弒服務》賣弄驚悚情欲禁忌

鮑魚達人鍾文智棄保潛逃　檢調搜索信義分局等15處

霸王餐網美穿囚服出庭　遭法官訓斥閉嘴

更多

最夯影音

更多
女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面