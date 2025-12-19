核聚變頂尖科學家離奇身亡！中數槍倒家門口　享年47歲

▲MIT核聚變中心主任洛萊羅遭槍殺，享年47歲。（圖／翻攝自MIT網站）

記者柯沛辰／綜合報導

美國麻省理工學院（MIT）葡萄牙裔物理學家、核聚變中心主任洛萊羅（Nuno F.G. Loureiro），當地15日晚間在麻州波士頓郊區住處遭人槍殺，緊急送醫後仍傷重不治，享年47歲。目前檢警已展開調查，但尚未鎖定任何兇嫌，也未對外說明，讓全案揣測四起，陰謀論不斷。

離奇遭槍殺 嫌犯身分、動機依舊成謎

綜合外媒報導，警方15日晚間接到槍聲通報，隨即趕赴布魯克萊鎮一棟公寓大樓。一名女鄰居表示，當時她聽到槍響、隨後打開門，發現洛萊羅仰躺在公寓入口處，於是趕緊打電話報案，「我現在睡不著覺，這一家人非常好，我無法想像會有人想殺害他。」

麻州諾福克郡地區檢察官辦公室表示，調查仍在進行中。由於嫌犯行經的老舊城區攝影機不足，導致羧查難度增加，至今仍未有嫌疑人被拘留。根據目前拍到的監視器畫面，嫌疑人要麼戴著口罩，要麼未能拍攝到面部，僅能初步掌握是身高約173公分的男子。

▲洛萊羅家住一棟三層樓的磚造公寓，事發後，附近鄰居在他住家外點燃蠟燭悼念。（圖／達志影像／美聯社）

核融合領域要角 掌250人實驗室

洛萊羅被視為全球核融合領域重要學者之一，研究聚焦等離子體動力學，包括磁重聯、等離子體湍流、磁場生成與放大，以及聚變等離子體的約束與運輸等問題。其成就之卓越，甚至有人形容他「距離諾貝爾獎只有一步之遙」。

MIT資料顯示，等離子體科學與核融合中心成立於1976年，是校內規模最大的實驗室之一，擁有250多名研究員、職員與學生，分布在7棟建築、總面積約25萬平方英尺，曾參與美國「國家點火設施」相關工作。

今年1月，洛萊羅才獲頒美國政府授予青年科學家與工程師的最高榮譽「總統青年科學家與工程師獎」（PECASE），這是美國政府對青年科學家的最高榮譽，並於去年5月升任中心主任。

陰謀論四起：能源利益、身分傳言皆未獲證實

由於案情未明，網路上揣測不斷，有人懷疑洛萊羅的核融合研究可能觸動能源產業利益，也有傳言稱他是猶太人，所以才成為暗殺目標，但上述均未獲證實，也未被美聯社或紐約時報等傳統媒體報導，甚至有自稱洛萊羅的友人在網上指出，洛萊羅不是猶太人，也從不談論以色列或加薩。