失控喊「大家會死」硬拉飛機艙門！　男乘客下場慘了

阿拉斯加航空一名男性乘客在飛行途中情緒崩潰，甚至試圖在空中打開艙門。



記者張方瑀／綜合報導

美國阿拉斯加航空的國內航班近日發生一起乘客失控事件，有一名男子在飛行途中情緒崩潰，聲稱「飛機機翼消失了」、「大家都會死」，甚至試圖在空中打開艙門，嚇壞機上乘客與機組員，所幸最終在其他乘客合力壓制下，未釀成嚴重後果。阿拉斯加航空事後也公告，該名乘客已被永久禁止搭乘所有旗下航班。

根據《每日星報》報導，這起事件發生在12月10日，當時36歲男子卡西安（Kassian William Fredericks）搭乘阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一班從阿拉斯加死馬鎮（Dead Horse）飛往安克拉治（Anchorage）的晚間航班。

多名目擊者表示，他在機上不停顫抖、喃喃自語，並突然高喊機翼消失，宣稱全機乘客都將喪命，氣氛一度陷入恐慌。

起初有乘客認為他可能是身體不適，但也有人察覺異狀，選擇遠離。直到卡西安起身前往廁所後，情況瞬間惡化，他隨後走向機尾艙門，疑似解開安全裝置並試圖拉起門把，還激動表示需要新鮮空氣，甚至聲稱飛機是由「看不見的人」操控。

眼見情況失控，三名乘客立刻衝上前合力將他壓制，機組員也在晚間8時10分通報駕駛艙，當時距離飛機降落僅剩不到20分鐘。機師一度評估是否改道提前降落，但考量他並未昏倒或嘔吐，最終決定維持原航線，同時通報安克拉治機場警察局，並驚動聯邦調查局（FBI）關注。

警方指出，該名乘客當時出現肢體暴力行為，被列為第二級威脅。期間，卡西安不斷要求聯絡母親、索取伏特加與抽菸，還聲稱通風口冒出毒品氣體。飛機降落後，他情緒逐漸平復，並向機組員道歉，隨後由警方帶離航班。

阿拉斯加航空表示，該名乘客已被永久禁止搭乘旗下航班，並感謝機組員專業處理。卡西安則被送往普羅維登斯醫院（Providence Hospital）檢查，並坦承長時間飲酒且出現幻聽、幻覺，另被確認正在服用抗憂鬱藥物曲唑酮（Trazodone）。