商場好心載陌生人被綁架　17歲少女車上遭「4男兜圈性侵6小時」

記者李振慧／綜合報導

澳洲發生一起誇張性侵案，一名17歲少女在商場結識一名16歲青少年，沒想到讓對方上車後，又有其他3名青少年上車，車子不斷開在街上兜圈，遭性侵犯長達6個小時。

事件去年12月15日發生在雪梨郊區利物浦市(Liverpool)，受害者在當地購物中心逛街時，被不認識的16歲少年搭訕，後來還尾隨少女到停車場，不斷拜託她幫忙開車載到郊區某處公園。

Sydney barber denies gang-raping teen for six hours in her car https://t.co/RWdYNn7J3c Adam Abdul-Hamid....... — veronica stewart (@hohumvon) December 17, 2025

少女原本沒有很願意，但最後還是好心答應少年要求，沒想到抵達公園後，突然有2名陌生青少年上車，在車上對她性侵，第四名男子後來自行開車抵達現場也加入性侵，受害者遭攻擊過程長達6個小時。

目前4名涉案男子均被逮捕，19歲男子亞當(Adam Abdul-Hamid)是涉案者中唯一成年者，近來在地方法院出庭應訊，對於被指控的多項性侵罪名均不認罪，且全程臉上沒有任何表情。被認為是主謀的16歲少年被控犯下24項罪行，案件仍在審理中。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，性侵害就是犯罪，請撥打113、110 ​