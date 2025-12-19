　
國際

東京若爆規模7強震　日政府估1.8萬死、損失逾6兆台幣

▲▼ 日本東京。（示意圖／CFP）

▲東京若發生規模7級強震，最嚴重情境下恐造成多達1.8萬人死亡、40萬棟建物全毀或燒毀。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

日本政府專家會議19日公布最新「首都直下型地震」損害預測報告，一旦發生規模7級強震，最嚴重情境下恐造成多達1.8萬人死亡、40萬棟建物全毀或燒毀，經濟損失高達83兆日圓（約台幣16.7兆元）。儘管比2013年版本預估的損害略為下降，仍未達到政府設定的「災害損失減半」目標，顯示風險依舊不可輕忽。

火災佔7成損害　最糟情境「冬季傍晚強震」

根據這份報告，若在冬季傍晚、風速達8公尺的條件下發生地震，將造成最嚴重人命與建物損害，其中7成由火災引發。專家指出，隨著高齡化與都市人口成長，更多人長時間在家，使被困於倒塌建物或火災中的風險提高。

報告推估，首都功能受影響最劇的「都心南部直下地震」若發生，最大震度將達7級，死亡人數恐達1.8萬人，建物全毀或燒毀高達40萬棟。另有1萬6千至4萬1千人可能因避難生活等間接原因死亡，為首次列入「災害相關死」推估。

耐震化率提升　但減災目標仍未達成

2013年版本中曾預估地震將導致2.3萬人死亡、61萬棟建物毀損。相比之下，最新報告中死亡人數減少3成、建物損害減少4成。專家認為，住宅耐震化從2008年79%提升至2023年90%，以及木造密集區域整治率達82%，對損害降低有所貢獻。

然而，政府原定要在2024財年末「大致減半損害」，仍未達標。報告也指出，由於缺乏實際災害數據，尚未納入沿海地區塔式公寓的損害預估。

經濟損失估83兆日圓　電子支付恐癱瘓

地震經濟衝擊方面，政府預估損失將達83兆日圓，其中建築物毀損約45兆日圓，電力與供水中斷等導致的生產服務中斷則估38兆日圓。報告也警告，若電子支付系統因斷電無法使用，將造成生活重大不便；同時社群媒體可能擴散假消息，引發社會混亂。

此外，報告也模擬與1923年關東大震災相當、規模M8地震的損害情境，最糟情況下將造成2.3萬人死亡、41.4萬棟建物毀損。

專家呼籲，不論是中央政府、企業還是民眾，都應將災害視為「自己的事」來準備。災難一旦來臨，個人的事前準備將成為降低損害的關鍵因素。政府預計今年度內將根據此次新預測，擬定包含新減災目標的基本對策計畫並提報內閣會議通過。

12/17 全台詐欺最新數據

日本高市早苗內閣負責安保政策的首相官邸人士18日在非公開記者會上吐露，「我認為應該擁有核武」，此言一出震撼政界。這名官邸人士強調，日本「最終只能依靠自己」，但同時也承認「這不是去便利商店買東西那麼簡單的事。」

