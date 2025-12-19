美對台軍售3500億　路透：史上最大規模！官員曝「川普計劃」

▲美111億對台軍售案規模史上最大。（圖／路透）



記者許力方／綜合報導

美國宣布對台灣軍售案，總額約111億美元（約新台幣3500億元），規模創下歷史新高。路透社報導，這是川普政府任內第二度對台軍售，美國官員透露，川普政府第二任期計劃將對台軍售規模超越第一任期，是遏制中國的策略之一。

美國支持提升自我防衛力 台灣採取不對稱作戰策略



路透社報導，五角大廈聲明指出，這項軍售符合美國的國家與安全利益，有助於台灣推動軍事現代化，維持可靠的自我防衛能力。在美方的推動下，台灣正努力改革軍隊，採取「不對稱作戰」策略，運用機動性高、成本較低但具精準打擊效果的小型武器，例如無人機。

不過，中國外交部對此表達強烈不滿，指控相關軍售「嚴重損害台海和平穩定」。美台商業協會（USTBC）主席韓儒伯指出，像HIMARS這類武器在烏克蘭對抗俄軍中表現出色，也可能成為台灣反擊中國入侵的重要武器。「這是美國對台灣安全援助的歷史性紀錄，旨在回應來自中國的威脅，以及川普要求合作夥伴和盟友為自身防禦做更多努力的呼聲。」

官員曝「川普2.0計劃」 對台軍售規模將再擴大



美國官員更向路透社透露，川普第二任期計劃提升對台軍售規模，超越第一任期的水平，作為遏制中國的一部分。川普政府12月稍早公布的國家安全戰略指出，美國旨在透過「維持軍事優勢」來阻止台灣地區的衝突，此言論在台北受到歡迎。

台灣外長秘密訪美

報導中也提到，2位消息人士透露，這項軍售案公布前，外交部長林佳龍曾於上周秘密訪問華盛頓地區並與美國官員會面，無法確定會議內容，台灣外交部也拒絕回應。