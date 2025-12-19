　
美對台軍售3500億　路透：史上最大規模！官員曝「川普計劃」

▲▼台灣,漢光演習,HIMARS,海馬斯多管火箭,海馬斯,M142 。（圖／路透）

▲美111億對台軍售案規模史上最大。（圖／路透）

記者許力方／綜合報導

美國宣布對台灣軍售案，總額約111億美元（約新台幣3500億元），規模創下歷史新高。路透社報導，這是川普政府任內第二度對台軍售，美國官員透露，川普政府第二任期計劃將對台軍售規模超越第一任期，是遏制中國的策略之一。

美國支持提升自我防衛力　台灣採取不對稱作戰策略

路透社報導，五角大廈聲明指出，這項軍售符合美國的國家與安全利益，有助於台灣推動軍事現代化，維持可靠的自我防衛能力。在美方的推動下，台灣正努力改革軍隊，採取「不對稱作戰」策略，運用機動性高、成本較低但具精準打擊效果的小型武器，例如無人機。

不過，中國外交部對此表達強烈不滿，指控相關軍售「嚴重損害台海和平穩定」。美台商業協會（USTBC）主席韓儒伯指出，像HIMARS這類武器在烏克蘭對抗俄軍中表現出色，也可能成為台灣反擊中國入侵的重要武器。「這是美國對台灣安全援助的歷史性紀錄，旨在回應來自中國的威脅，以及川普要求合作夥伴和盟友為自身防禦做更多努力的呼聲。」

官員曝「川普2.0計劃」　對台軍售規模將再擴大

美國官員更向路透社透露，川普第二任期計劃提升對台軍售規模，超越第一任期的水平，作為遏制中國的一部分。川普政府12月稍早公布的國家安全戰略指出，美國旨在透過「維持軍事優勢」來阻止台灣地區的衝突，此言論在台北受到歡迎。

台灣外長秘密訪美

報導中也提到，2位消息人士透露，這項軍售案公布前，外交部長林佳龍曾於上周秘密訪問華盛頓地區並與美國官員會面，無法確定會議內容，台灣外交部也拒絕回應。

▲▼美國政府於美東時間12月17日，就國軍8案約111億美元（約3500億新台幣）對台軍售案，進行「知會國會」程序，《ETtoday新聞雲》彙整8項軍售案內容。（圖／記者陶本和製表、並以AI協助）

12/16 全台詐欺最新數據

美對台110億美元軍售　國台辦：違反一中原則和三個聯合公報

美國國防部安全合作局宣布向台灣出售價值約110億美元的軍售項目，大陸國台辦表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線；美方粗暴干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，對此堅決反對，嚴正譴責。

川普政府對台軍售 陸外交部：美以台制華絕不會得逞

川普制裁！　委內瑞拉通膨失控飆556％

霸王餐網美穿囚服出庭　遭法官訓斥閉嘴

扯！駐日美軍直升機飛一半「頭盔掉下來」

