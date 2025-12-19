　
國際 國際焦點 北美要聞

美國小型飛機墜毀釀7死！　NASCAR前賽車手全家罹難

記者張方瑀／綜合報導

美國北卡羅來納州一座小型機場17日發生重大空難，一架塞斯納C550型（Cessna C550）商務噴射機在降落時墜毀並起火燃燒，機上7人全數罹難。美國賽車組織NASCAR證實，前賽車手畢佛（Greg Biffle）與妻子及子女也在罹難者之中。

墜毀瞬間起火燃燒　私人噴射機隸屬畢佛公司

根據當地公路巡警及調查人員指出，這架噴射機是在當地時間17日上午10時20分左右，於史戴茲維爾地區機場（Statesville Regional Airport）嘗試降落時發生事故，飛機在跑道東側墜毀並迅速起火。現場抵達時，整架飛機已全面燃燒。

機場主管佛格森（John Ferguson）證實，這架飛機屬於與畢佛有關聯的一間私人公司。根據飛行紀錄，該機於10時06分起飛，但飛行時間僅短短十餘分鐘便失事。

官方未說明死者身份　NASCAR證實畢佛一家罹難

美國國家運輸安全委員會（NTSB）已派出專責小組調查事故原因，史戴茲維爾機場也宣布暫時關閉，等待清理殘骸。官方目前未公布罹難者名單或進一步細節。

▲▼NASCAR前賽車手畢佛（Greg Biffle）。（圖／達志影像／美聯社）

▲NASCAR前賽車手畢佛（Greg Biffle）。（圖／達志影像／美聯社）

不過，NASCAR隨後發布聲明指出，55歲的前車手畢佛，以及他的妻子、女兒與兒子皆在飛機上喪生，「畢佛不僅是冠軍級車手，更是NASCAR社群中深受敬愛的一員。」

體壇齊聲悼念　曾駕直升機救災

北卡州長史坦（Josh Stein）在X平台上表示，「這是來自史戴茲維爾的令人心碎的消息。畢佛不僅是一位成功的車手，也展現出無比的勇氣與慈悲，曾在颶風海倫（Hurricane Helene）過後，駕駛自己的直升機救援受困民眾。」

知名賽車YouTuber米契爾（Garrett Mitchell）也透露，畢佛一家原本當天下午要與他們會面，如今消息傳來令人心碎。

曾獲NASCAR雙料冠軍　2023年列入最偉大車手

畢佛（Greg Biffle）來自華盛頓州溫哥華市（Vancouver），賽車生涯橫跨20年，2023年獲選為「NASCAR史上75大車手」。他曾奪下Xfinity Series與Craftsman Truck Series共19場分站冠軍，更是第一位在兩大系列賽都拿下年度冠軍的車手。

儘管2016年後淡出賽場，畢佛仍於2019年短暫復出，並在德州賽道奪下單站冠軍。他曾在受訪時說，「賽車就是賽車，那股腎上腺素讓你想比對手更強，想打造更好的車、跑得更快。我就是享受競爭的感覺。」

12/16 全台詐欺最新數據

短影音平台TikTok執行長周受資18日向員工證實，公司已正式簽署協議，將TikTok的美國業務出售給一個由美國投資人主導的團隊。這項交易獲得美國總統川普（Donald Trump）支持，為TikTok在美國的長期營運奠定基礎。

