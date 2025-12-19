競選造勢遭槍擊！孟加拉青年領袖頭部中彈亡　各地掀暴力示威

▲ 哈迪之死掀起暴力示威，《黎明日報》辦公室被燒成焦黑。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

孟加拉青年領袖哈迪（Sharif Osman Hadi）遭槍擊身亡，引爆全國暴力示威潮。孟加拉定於明年2月12日舉行大選，32歲的哈迪12日在達卡一場造勢活動中，被蒙面歹徒近距離開槍射中頭部，轉送新加坡搶救6天後仍不治死亡，消息一出點燃民眾怒火。

《路透》報導，示威群眾襲擊孟加拉最大報社《黎明日報》（Prothom Alo）及《每日星報》（Daily Star）辦公室，縱火焚燒建築。示威者高喊提及哈迪之名的激昂口號，誓言延續抗爭運動並要求嚴懲兇手。

達卡多個區域情勢緊張，當局緊急部署大批警力與準軍事部隊維安。但暴力事件已蔓延全國多地，包括港口城市吉大港（Chittagong）在內的多個城市都掀起抗議活動，示威者攻擊印度助理高級專員公署（Indian Assistant High Commission）、放火焚燒前人民聯盟黨（Awami League party）教育部長名下的房屋。

哈迪生前是推翻前總理哈希納（Sheikh Hasina）政府的學生運動關鍵人物，同時擔任「革命之聲」（Inqilab Moncho）發言人，該組織網站介紹其為「受起義精神啟發的革命文化平台」，哈迪本人也從不諱言批評印度政權。

哈希納在學生起義後逃往印度，孟加拉自去年8月以來便由諾貝爾獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）領導的臨時政府統治。尤努斯在全國電視談話中說道，哈迪之死「為國家政治與民主領域帶來無可取代的損失」，政府宣布20日為全國哀悼日，降半旗致哀並舉行特別祈禱儀式。