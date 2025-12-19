毒害30病患「只為炫耀急救技術」害死12人　法麻醉醫判無期徒刑

▲法國麻醉醫生裴希耶被判處無期徒刑。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

法國麻醉醫生裴希耶（Frederic Pechier）被控在2008年至2017年間，蓄意對30名病患下毒，導致其中12人不幸喪命。歷經8年調查與15周審理，法院18日正式判處裴希耶無期徒刑，永久禁止執業，且至少22年不得假釋。

為炫耀急救技術動手腳 受害者最小4歲

紐約時報報導，裴希耶2008至2017年間在兩家診所執業期間犯案，手法是在病患點滴中注入有毒物質，多人心臟驟停，其中12人搶救無效身亡。最年幼的受害者是4歲男童泰迪（Tedy），他昏迷兩天，心臟驟停25分鐘，緊急注射9次腎上腺素並電擊除顫5次才搶救回來。

France 24先前報導指出，根據調查人員瞭解，裴希耶製造手術室緊急情況，以便從旁介入，炫耀自己的急救技術。

裴希耶始終否認犯罪 將提上訴

在判決出爐後，受害者律師塞雷隆（Archibald Celeyron）稱，「這對我的當事人以及所有等待這一刻8年的受害者來說是巨大的解脫。」另一名代表律師朱蘭納（Stéphane Giuranna）表示，判決結果對受害者來說是種解脫。

不過面對指控，裴希耶始終否認犯罪，根據裴希耶律師舒韋多費爾（Randall Schwerdorffer）的說法，他的當事人將提起上訴。裴希耶曾向RTL電台透露，自首次被指控以來，他失去工作、離婚、無法見到孩子，並搬回與父母同住，甚至企圖輕生，「我失去一切」。

報導指出，無期徒刑判決在法國相當罕見，凸顯法院對此案嚴重程度的高度重視。多名受害者的律師抨擊裴希耶拒絕說明犯罪動機，但期盼上訴審能獲得更多資訊。

