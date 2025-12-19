　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

毒害30病患「只為炫耀急救技術」害死12人　法麻醉醫判無期徒刑

▲▼ 法國麻醉醫生裴希耶（Frederic Pechier）被判處無期徒刑。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國麻醉醫生裴希耶被判處無期徒刑。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

法國麻醉醫生裴希耶（Frederic Pechier）被控在2008年至2017年間，蓄意對30名病患下毒，導致其中12人不幸喪命。歷經8年調查與15周審理，法院18日正式判處裴希耶無期徒刑，永久禁止執業，且至少22年不得假釋。

為炫耀急救技術動手腳　受害者最小4歲

紐約時報報導，裴希耶2008至2017年間在兩家診所執業期間犯案，手法是在病患點滴中注入有毒物質，多人心臟驟停，其中12人搶救無效身亡。最年幼的受害者是4歲男童泰迪（Tedy），他昏迷兩天，心臟驟停25分鐘，緊急注射9次腎上腺素並電擊除顫5次才搶救回來。

France 24先前報導指出，根據調查人員瞭解，裴希耶製造手術室緊急情況，以便從旁介入，炫耀自己的急救技術。

裴希耶始終否認犯罪　將提上訴

在判決出爐後，受害者律師塞雷隆（Archibald Celeyron）稱，「這對我的當事人以及所有等待這一刻8年的受害者來說是巨大的解脫。」另一名代表律師朱蘭納（Stéphane Giuranna）表示，判決結果對受害者來說是種解脫。

不過面對指控，裴希耶始終否認犯罪，根據裴希耶律師舒韋多費爾（Randall Schwerdorffer）的說法，他的當事人將提起上訴。裴希耶曾向RTL電台透露，自首次被指控以來，他失去工作、離婚、無法見到孩子，並搬回與父母同住，甚至企圖輕生，「我失去一切」。

報導指出，無期徒刑判決在法國相當罕見，凸顯法院對此案嚴重程度的高度重視。多名受害者的律師抨擊裴希耶拒絕說明犯罪動機，但期盼上訴審能獲得更多資訊。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
527 2 2026 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
幼兒體內藏96種有毒物！乳液、玩具都中了　醫：3種塑膠別碰
快訊／放鞭炮遭檢舉！　恐怖男開車撞鄰持刀猛刺奪命
介紹正妹閨蜜跟老公學潛水　2人竟濕身滾床戰10回合
鄭靚歆「骨折險半殘」！　二審判決出爐…痛揭遭死亡威脅
「一起炒房」騙8億！　全買豪車名牌包

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

東京若爆規模7強震　日政府估1.8萬死、損失逾6兆台幣

歐洲出手仍不夠！　澤倫斯基：不能取代美國安全保障

競選造勢遭槍擊！孟加拉青年領袖頭部中彈亡　各地掀暴力示威

毒害30病患「只為炫耀急救技術」害死12人　法麻醉醫判無期徒刑

失控喊「大家會死」硬拉飛機艙門！　男乘客下場慘了

布朗大學槍手「倉庫內輕生」！　MIT教授也是他殺的

「濃霧罩城像末日」塞拉耶佛空汙看不見路　航班取消、學校停課

10歲童被鱷魚攻擊！同伴目睹他被拖走　「叼屍」驚悚畫面曝光

日首相官邸人士喊「日本應擁核武」！　官房長官急滅火

飛行學校遭闖空門　竊賊偷開輕型飛機「暴衝機棚留大洞」

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

董仔淚憶「這群人」：我長大的地方　劉書宏突再度告白「最喜歡茵聲」

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

八塊腹肌涼糕哥挨轟「劣質網紅」！　欠錢不還、肇事不賠 「東湖市場天菜」回應了

最新撞擊畫面曝！77歲婦路邊停車竟失控　衝對向釀母子1死1傷

東京若爆規模7強震　日政府估1.8萬死、損失逾6兆台幣

歐洲出手仍不夠！　澤倫斯基：不能取代美國安全保障

競選造勢遭槍擊！孟加拉青年領袖頭部中彈亡　各地掀暴力示威

毒害30病患「只為炫耀急救技術」害死12人　法麻醉醫判無期徒刑

失控喊「大家會死」硬拉飛機艙門！　男乘客下場慘了

布朗大學槍手「倉庫內輕生」！　MIT教授也是他殺的

「濃霧罩城像末日」塞拉耶佛空汙看不見路　航班取消、學校停課

10歲童被鱷魚攻擊！同伴目睹他被拖走　「叼屍」驚悚畫面曝光

日首相官邸人士喊「日本應擁核武」！　官房長官急滅火

飛行學校遭闖空門　竊賊偷開輕型飛機「暴衝機棚留大洞」

「打針阿姨」爭議燒韓娛！大咖主持人遭挖車裡打點滴　公司急發聲

快訊／準備儲水！高雄4行政區12／30停水9hrs　21萬戶受影響

東京若爆規模7強震　日政府估1.8萬死、損失逾6兆台幣

歐洲出手仍不夠！　澤倫斯基：不能取代美國安全保障

賣頂級莊園藝伎豆竟是假貨　歐客佬甩鍋：資深員工「誤植」

競選造勢遭槍擊！孟加拉青年領袖頭部中彈亡　各地掀暴力示威

賴清德：2040年培育五十萬AI人才　創造兆元產值軟體平台

名廚江振誠自願當二廚　攜手媽媽熬「分享鹹粥」

6公斤野生鱸魚！漁人東石出海口纏鬥後捕獲　成為市場搶手貨

宮廟借名登記遇「信主兒」不認帳　持分遭賣逼法拍

【特技表演？】轉彎撞庇護島！ 休旅車2輪懸空差點翻車

國際熱門新聞

日高級三溫暖火災！　網紅夫妻受困包廂斃命

女陸客羽田機場「飆罵台灣遊客」！影片曝

霸王餐網美穿囚服出庭　遭法官訓斥閉嘴

好心載人被綁架　少女遭4男性侵6小時

Coldplay演唱會外遇爆紅　女主角首吐真相

川普封鎖委內瑞拉　專家：恐讓台陷入風險

不是香港！全球「社交生活最燒錢」城市排名曝光　前15名一次看

核聚變頂尖科學家遭槍殺　離奇倒家門口亡

美小飛機墜毀7死　NASCAR前賽車手全家罹難

史上最大規模對台軍售　美官員曝川普計劃

美股大反彈川普集團飆逾40％　台積電ADR漲2.79％

險釀重大事故！國泰客機馬尼拉誤闖跑道

女友探監激吻！　囚犯隔天離奇身亡

即／美版TikTok出售　交由美投資團隊接手

更多熱門

相關新聞

2025國際金旅獎激戰352件參賽行程　晴天旅遊脫穎而出

2025國際金旅獎激戰352件參賽行程　晴天旅遊脫穎而出

「2025國際金旅獎暨第十三屆金質旅遊獎」於12月11日盛大登場，今年共有352件行程報名參賽，競爭激烈程度再創新高。主辦單位中華民國旅行業品質保障協會從國內外眾多行程中評選出105條金旅行程，期望推動旅遊產品的品質升級，逐步打造與國際觀光單位合作的平台。

十年「山南」　歐豬五國起飛

十年「山南」　歐豬五國起飛

黃偉哲法國拓銷成果亮眼台南鮮果受高度讚賞加工品引通路商熱烈關注

黃偉哲法國拓銷成果亮眼台南鮮果受高度讚賞加工品引通路商熱烈關注

450公斤蝸牛被偷光　養殖場300萬沒了

450公斤蝸牛被偷光　養殖場300萬沒了

變態官面試對200多女下藥　受害者當眾失禁

變態官面試對200多女下藥　受害者當眾失禁

關鍵字：

法國麻醉醫師

讀者迴響

熱門新聞

信義分局副所長涉貪「小兒子北檢推記者」　背景有來頭

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

幼兒體內藏96種有毒物！乳液、玩具都中　3種塑膠別碰

網路號召彈劾賴清德　連署「已超過170萬人」

陳庭妮暫停「馬拉松式染髮」

38歲資產超過2千萬！他靠「all in 1檔ETF」

即／混賣風波燒撐不住！歐客佬董座鞠躬道歉

痛失NET金雞母！　正義北路舊址房東掛80萬求租試水溫

老闆公告閃到腰休1個月　竟有人寫上藥方

林襄關鍵字「無孔槽」自己都傻眼　真相讓人笑翻

日高級三溫暖火災！　網紅夫妻受困包廂斃命

話題女星席德妮史威尼挑戰全裸演出　《家弒服務》賣弄驚悚情欲禁忌

更多

最夯影音

更多
女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面