布朗大學槍手「倉庫內輕生」！　MIT教授也是他殺的

▲布朗大學槍擊案嫌犯在新罕布夏州一處儲存設施內輕生。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國長春藤名校布朗大學（Brown University）13日發生槍擊案，導致2名學生喪生、9人受傷。根據各大外媒最新消息，嫌犯被發現陳屍在新罕布夏州薩勒姆市（Salem）一處儲存設施內，並且也是15日麻省理工學院（MIT）教授謀殺案的凶手。

CNN、《路透社》等外媒報導，羅德島州普羅維登斯市（Providence）警察局長佩雷斯（Oscar Perez）18日晚間證實，嫌犯是48歲的瓦倫蒂（Claudio Nevis Valenti），並且已於「今晚結束了自己的生命」，遺體旁發現一個斜背包、2把槍，以及與犯罪現場相符的證據。

瓦倫蒂是一名葡萄牙公民，曾經就讀布朗大學。儘管如此，羅德島州檢察總長內隆哈（Peter Neronha）坦言，調查人員尚不清楚嫌犯為何鎖定布朗大學。

▲麻州檢方表示，瓦倫蒂也犯下MIT教授的謀殺案。（圖／路透）



布朗大學槍擊案2天後，47歲的MIT教授洛雷羅（Nuno Loureiro）在位於波士頓近郊布魯克萊恩市（Brookline）的家中遭到槍殺，距離布朗大學以北約50英里（約80公里）。他生前任職MIT核科學工程系和物理系，也是MIT電漿科學與融合中心（PSFC）成員。

CNN報導，麻州聯邦檢察官福萊（Leah B. Foley）表示，瓦倫蒂也犯下了這起MIT教授謀殺案。CBS引述官員說法指出，1995至2000年期間，瓦倫蒂與洛雷羅曾在葡萄牙參與同一個學術計畫。

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會。

自殺防治諮詢安心專線1925，生命線協談專線1995。