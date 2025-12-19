歐洲出手仍不夠！　澤倫斯基：不能取代美國安全保障

▲澤倫斯基指出，歐洲承諾不能取代美國的安全保障。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基18日表示，儘管歐洲承諾，若俄羅斯未來再度攻擊，將會出手協助烏克蘭，這仍無法取代美國的安全保障。他還提到，莫斯科正試圖把歐盟排除在外交談判與未來的烏克蘭安全保障之外。

歐洲領袖15日在柏林會議中承諾，未來將透過軍事手段等各種方式，保護烏克蘭免受俄羅斯威脅。他們詳細提出歐洲主導「多國部隊」駐紮烏克蘭領土的具體構想，該計畫將建立在法國與英國主持的「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）架構下。

不過，澤倫斯基接受《歐洲新聞台》（Euronews）採訪時表示，歐洲安全承諾與美國安全保障，對基輔而言是2件「不同的事情」。

▲川普在白宮會面澤倫斯基。（圖／路透）

他解釋，即便具有法律約束力，如今提出的歐洲安全承諾，更像是透過多國威嚇效應，降低俄羅斯侵略可能性，而不代表「若俄羅斯再次攻擊，歐洲就能夠參戰。不，沒有人這麼說。」

澤倫斯基也指出，「不論俄羅斯發出什麼信號，我們都理解到，他們希望排除歐洲參與，但絕不能容許這種情況。」

澤倫斯基認為，美國安全保障必須獲得國會支持、具法律約束力，「那將是類似（北約）第5條款的保障，而（屆時）我們將不再需要歐洲的支持。」但他也坦承許多細節仍待釐清，包括美國將如何回應俄羅斯再次侵略、安全保障究竟如何運作、夥伴如何合作阻止莫斯科等問題。

