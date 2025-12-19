　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

歐洲出手仍不夠！　澤倫斯基：不能取代美國安全保障

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）

▲澤倫斯基指出，歐洲承諾不能取代美國的安全保障。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基18日表示，儘管歐洲承諾，若俄羅斯未來再度攻擊，將會出手協助烏克蘭，這仍無法取代美國的安全保障。他還提到，莫斯科正試圖把歐盟排除在外交談判與未來的烏克蘭安全保障之外。

歐洲領袖15日在柏林會議中承諾，未來將透過軍事手段等各種方式，保護烏克蘭免受俄羅斯威脅。他們詳細提出歐洲主導「多國部隊」駐紮烏克蘭領土的具體構想，該計畫將建立在法國與英國主持的「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）架構下。

不過，澤倫斯基接受《歐洲新聞台》（Euronews）採訪時表示，歐洲安全承諾與美國安全保障，對基輔而言是2件「不同的事情」。

▲▼川普在白宮會面澤倫斯基後，雙方隨即與歐洲展開高峰會。（圖／路透）

▲川普在白宮會面澤倫斯基。（圖／路透）

他解釋，即便具有法律約束力，如今提出的歐洲安全承諾，更像是透過多國威嚇效應，降低俄羅斯侵略可能性，而不代表「若俄羅斯再次攻擊，歐洲就能夠參戰。不，沒有人這麼說。」

澤倫斯基也指出，「不論俄羅斯發出什麼信號，我們都理解到，他們希望排除歐洲參與，但絕不能容許這種情況。」

澤倫斯基認為，美國安全保障必須獲得國會支持、具法律約束力，「那將是類似（北約）第5條款的保障，而（屆時）我們將不再需要歐洲的支持。」但他也坦承許多細節仍待釐清，包括美國將如何回應俄羅斯再次侵略、安全保障究竟如何運作、夥伴如何合作阻止莫斯科等問題。

歐洲領袖挺烏克蘭　聯合聲明承諾籌組維和部隊助重建

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
527 2 2026 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
衛報：宏都拉斯大選「台灣是贏家」　3關鍵原因曝
別把嫁豪門當目標！　連戰二媳婦：為錢結婚多半過不好
《信號2》還播嗎？電視台首發聲：盡全力守護作品
藍白彈劾賴清德！王世堅嘆「過了」　喊話領袖應為國家隱忍
王齊麟周日婚宴！　桌數、伴娘名單全曝光
陸客飲酒聚餐突倒下！　27分鐘CPR仍身亡
孫儷1件羽絨衣穿15年！　從《甄嬛》穿到現在

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

風向變了！衛報：宏都拉斯大選「台灣是贏家」　3關鍵原因曝

威廉凱特一家五口耶誕卡曝光！　7歲路易「缺牙萌笑」搶鏡

美目標2028重返月球！川普簽行政命令　核能登月建永久基地

快訊／川普宣布：全面暫停「綠卡樂透」抽籤制度

東京若爆規模7強震　日政府估1.8萬死、損失逾6兆台幣

歐洲出手仍不夠！　澤倫斯基：不能取代美國安全保障

競選造勢遭槍擊！孟加拉青年領袖頭部中彈亡　各地掀暴力示威

毒害30病患「只為炫耀急救技術」害死12人　法麻醉醫判無期徒刑

失控喊「大家會死」硬拉飛機艙門！　男乘客下場慘了

布朗大學槍手「倉庫內輕生」！　MIT教授也是他殺的

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

台南房市雙心臟啟動！永康坐擁雙重劃區及捷運藍線紅利

董仔淚憶「這群人」：我長大的地方　劉書宏突再度告白「最喜歡茵聲」

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

八塊腹肌涼糕哥挨轟「劣質網紅」！　欠錢不還、肇事不賠 「東湖市場天菜」回應了

風向變了！衛報：宏都拉斯大選「台灣是贏家」　3關鍵原因曝

威廉凱特一家五口耶誕卡曝光！　7歲路易「缺牙萌笑」搶鏡

美目標2028重返月球！川普簽行政命令　核能登月建永久基地

快訊／川普宣布：全面暫停「綠卡樂透」抽籤制度

東京若爆規模7強震　日政府估1.8萬死、損失逾6兆台幣

歐洲出手仍不夠！　澤倫斯基：不能取代美國安全保障

競選造勢遭槍擊！孟加拉青年領袖頭部中彈亡　各地掀暴力示威

毒害30病患「只為炫耀急救技術」害死12人　法麻醉醫判無期徒刑

失控喊「大家會死」硬拉飛機艙門！　男乘客下場慘了

布朗大學槍手「倉庫內輕生」！　MIT教授也是他殺的

光復災區挖出骨骸鑑定結果曝　兒守怪手旁：很失落但絕不放棄

快訊／北市小巨蛋旁「3公車連環追撞」　3人受傷送醫

財劃法衝擊！高雄明年2042億總預算案未三讀　拚農曆年前完成

賓士醉男沒一句道歉！母淚眼為女兒守靈　悲嘆：來了也是想減刑

NB「潮流紫」跑鞋聯手NBA頂級經紀人質感破表！馬汀靴年末特價1200元必搶

被點名選台北市長　林右昌：個人沒有任何參加2026選舉的規劃

風向變了！衛報：宏都拉斯大選「台灣是贏家」　3關鍵原因曝

血壓飆170、胸悶還能出國？　醫點名「4大警訊」別硬撐上飛機

李奧納多認了28年來沒看過《鐵達尼號》！　親回不看原因

男吃整盒湯圓+紅豆湯「血糖飆3倍」險瞎　醫：像連吞20顆方糖

國際熱門新聞

日高級三溫暖火災！　網紅夫妻受困包廂斃命

女陸客羽田機場「飆罵台灣遊客」！影片曝

霸王餐網美穿囚服出庭　遭法官訓斥閉嘴

好心載人被綁架　少女遭4男性侵6小時

Coldplay演唱會外遇爆紅　女主角首吐真相

川普封鎖委內瑞拉　專家：恐讓台陷入風險

不是香港！全球「社交生活最燒錢」城市排名曝光　前15名一次看

核聚變頂尖科學家遭槍殺　離奇倒家門口亡

美小飛機墜毀7死　NASCAR前賽車手全家罹難

史上最大規模對台軍售　美官員曝川普計劃

美股大反彈川普集團飆逾40％　台積電ADR漲2.79％

險釀重大事故！國泰客機馬尼拉誤闖跑道

女友探監激吻！　囚犯隔天離奇身亡

即／川普：全面暫停「綠卡樂透」抽籤制度

更多熱門

相關新聞

川普簽署國防法案　含援台最高10億美元

川普簽署國防法案　含援台最高10億美元

美國總統川普18日低調簽署《2026財年國防授權法案》，批准高達9010億美元（約台幣28.2兆元）的年度國防預算，不僅金額創下歷史新高，更納入對烏克蘭、波羅的海國家及台灣的安全援助條款。其中針對台灣部分，授權美方最高提供10億美元資金（約台幣313億元），推動「台灣安全合作倡議」，並強化雙邊海巡合作與無人系統聯合部署。

烏克蘭副外長「罕見訪中」進行政治磋商

烏克蘭副外長「罕見訪中」進行政治磋商

即／美版TikTok出售　交由美投資團隊接手

即／美版TikTok出售　交由美投資團隊接手

歐盟2035禁售燃油車計畫確定退場

歐盟2035禁售燃油車計畫確定退場

美對台110億美元軍售　國台辦：違反一中原則和三個聯合公報

美對台110億美元軍售　國台辦：違反一中原則和三個聯合公報

關鍵字：

澤倫斯基美國歐盟烏克蘭俄羅斯北約第五條款集體防禦安全保障

讀者迴響

熱門新聞

信義分局副所長涉貪「小兒子北檢推記者」　背景有來頭

幼兒體內藏96種有毒物！乳液、玩具都中　3種塑膠別碰

網路號召彈劾賴清德　連署「已超過170萬人」

即／混賣風波燒撐不住！歐客佬董座鞠躬道歉

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

日高級三溫暖火災！　網紅夫妻受困包廂斃命

陳庭妮暫停「馬拉松式染髮」

38歲資產超過2千萬！他靠「all in 1檔ETF」

痛失NET金雞母！　正義北路舊址房東掛80萬求租試水溫

林襄關鍵字「無孔槽」自己都傻眼　真相讓人笑翻

老闆公告閃到腰休1個月　竟有人寫上藥方

話題女星席德妮史威尼挑戰全裸演出　《家弒服務》賣弄驚悚情欲禁忌

更多

最夯影音

更多
女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面