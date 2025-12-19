威廉凱特一家五口耶誕卡曝光！　7歲路易「缺牙萌笑」搶鏡

▲威廉王子、凱特王妃和3名子女今年的耶誕卡片曝光。（翻攝X@KensingtonRoyal）

英國威廉王子（Prince William）和凱特王妃（Kate Middleton）育有3名子女──12歲的喬治王子（Prince George）、10歲夏綠蒂公主（Princess Charlotte）及7歲路易王子（Prince Louis）。耶誕節將至，威廉夫婦公開2025年官方耶誕卡照片，一家五口同框，畫面溫馨。

畫面很眼熟？ 原來跟這些照片出自同個系列

這張照片由英國攝影師喬許席納（Josh Shinner）掌鏡，在今年4月於英格蘭諾福克郡拍攝。威廉夫婦在官方社群平台發布照片，寫下：「祝大家有個非常快樂的耶誕節。」

照片中，可見一家人坐在滿地水仙花間，凱特坐在最後面，一手攬著喬治王子，露出招牌笑容。夏綠蒂則把頭靠在爸爸肩上，抱著爸爸的手臂，看來相當貼心。最搶鏡的莫過於年幼的路易，他坐在爸爸雙腿前方，露出「缺牙笑」，模樣天真可愛。

事實上，攝影師席納先前曾為喬治王子拍攝今年的12歲生日照，路易的7歲生日照，以及父親節時，威廉與3子女的合照。這次的耶誕卡照片，跟上述影像出自同一系列。

王室年底行程滿檔？ 一家人遵循傳統過耶誕

根據《每日郵報》報導，歲末年初之際，英國王室有多項活動，凱特日前在西敏寺主持年度耶誕頌歌音樂會。幾天後，一家人和其他王室成員，一同出席英王查爾斯三世（King Charles III）在白金漢宮的耶誕午宴。

依照往例，威廉一家預計在耶誕節當天，到諾福克郡的桑德令罕府，與查爾斯、王后卡蜜拉及其他王室成員共度佳節，耶誕禮拜結束後，他們將徒步與民眾近距離互動。

Wishing everyone a very Happy Christmas.



????Josh Shinner, April 2025 pic.twitter.com/KC4LOuYglC — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 18, 2025



