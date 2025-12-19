不是香港！全球「社交生活最燒錢」城市排名曝光　前15名一次看

▲南韓首爾被評為全球生活成本最高的城市。（出國示意圖／取自免費圖庫Pixabay）
記者曾羿翔／綜合報導
英國《Time Out》雜誌最新調查，南韓首爾被評為全球生活成本最高的城市，不過調查焦點並非房租或基本生活支出，而是集中在「社交娛樂活動」的花費上，如外食、酒吧、夜生活與娛樂等。這份針對全球超過100座城市、1萬8千多名居民的調查顯示，僅有三成首爾居民認為在餐廳用餐價格合理，對夜生活與酒精消費也感到負擔沉重。
緊追其後的高消費城市包括挪威的奧斯陸與瑞典的斯德哥爾摩。奧斯陸在外食價格方面得分更是所有城市中最低，僅24%的居民認為能負擔得起。其他進榜的城市還有土耳其的伊斯坦堡、日本京都、希臘雅典、澳洲雪梨與布里斯班、紐西蘭奧克蘭、德國慕尼黑、美國的洛杉磯與邁阿密、新加坡、英國倫敦以及加拿大溫哥華。這些城市的居民普遍表示，在日常社交活動上的支出壓力大，讓外出放鬆變成一種奢侈。
全球生活成本最高的前15座城市如下：
1.南韓首爾（Seoul）
2.土耳其伊斯坦堡（Istanbul）
3.挪威奧斯陸（Oslo）
4.瑞典斯德哥爾摩（Stockholm）
5.日本京都（Kyoto）
6.希臘雅典（Athens）
7.澳洲雪梨（Sydney）
8.紐西蘭奧克蘭（Auckland）
9.德國慕尼黑（Munich）
10.澳洲布里斯班（Brisbane）
11.美國洛杉磯（Los Angeles）
12.新加坡（Singapore）
13.英國倫敦（London）
14.加拿大溫哥華（Vancouver）
15.美國邁阿密（Miami）
反觀，南美與亞洲部分地區則顯得「親民」許多。哥倫比亞的麥德林與波哥大分別拿下生活成本最低的前兩名，其中高達94%的居民認為當地咖啡價格相當實惠。中國北京、美國紐奧良與義大利拿坡里也名列榜單前五，顯示這些地區在社交娛樂支出上較為友善。
全球生活成本最低的15座城市則為：
1.哥倫比亞麥德林（Medellín）
2.哥倫比亞波哥大（Bogotá）
3.中國北京（Beijing）
4.美國紐奧良（New Orleans）
5.義大利拿坡里（Napoli）
6.越南河內（Hanoi）
7.泰國清邁（Chiang Mai）
8.中國上海（Shanghai）
9.秘魯利馬（Lima）
10.印尼雅加達（Jakarta）
11.南非約翰尼斯堡（Johannesburg）
12.泰國曼谷（Bangkok）
13.阿聯酋阿布達比（Abu Dhabi）
14.智利聖地牙哥（Santiago）
15.南非開普敦（Cape Town）
從亞洲到歐洲、從北美到南美，城市間在社交娛樂上的開支呈現巨大落差，凸顯全球都市生活型態與經濟壓力的顯著差異。
