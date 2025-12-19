不是香港！全球「社交生活最燒錢」城市排名曝光　前15名一次看

▲南韓首爾被評為全球生活成本最高的城市。（出國示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者曾羿翔／綜合報導

英國《Time Out》雜誌最新調查，南韓首爾被評為全球生活成本最高的城市，不過調查焦點並非房租或基本生活支出，而是集中在「社交娛樂活動」的花費上，如外食、酒吧、夜生活與娛樂等。這份針對全球超過100座城市、1萬8千多名居民的調查顯示，僅有三成首爾居民認為在餐廳用餐價格合理，對夜生活與酒精消費也感到負擔沉重。

緊追其後的高消費城市包括挪威的奧斯陸與瑞典的斯德哥爾摩。奧斯陸在外食價格方面得分更是所有城市中最低，僅24%的居民認為能負擔得起。其他進榜的城市還有土耳其的伊斯坦堡、日本京都、希臘雅典、澳洲雪梨與布里斯班、紐西蘭奧克蘭、德國慕尼黑、美國的洛杉磯與邁阿密、新加坡、英國倫敦以及加拿大溫哥華。這些城市的居民普遍表示，在日常社交活動上的支出壓力大，讓外出放鬆變成一種奢侈。

全球生活成本最高的前15座城市如下：

1.南韓首爾（Seoul）

2.土耳其伊斯坦堡（Istanbul）

3.挪威奧斯陸（Oslo）

4.瑞典斯德哥爾摩（Stockholm）

5.日本京都（Kyoto）

6.希臘雅典（Athens）

7.澳洲雪梨（Sydney）

8.紐西蘭奧克蘭（Auckland）

9.德國慕尼黑（Munich）

10.澳洲布里斯班（Brisbane）

11.美國洛杉磯（Los Angeles）

12.新加坡（Singapore）

13.英國倫敦（London）

14.加拿大溫哥華（Vancouver）

15.美國邁阿密（Miami）

反觀，南美與亞洲部分地區則顯得「親民」許多。哥倫比亞的麥德林與波哥大分別拿下生活成本最低的前兩名，其中高達94%的居民認為當地咖啡價格相當實惠。中國北京、美國紐奧良與義大利拿坡里也名列榜單前五，顯示這些地區在社交娛樂支出上較為友善。

全球生活成本最低的15座城市則為：

1.哥倫比亞麥德林（Medellín）

2.哥倫比亞波哥大（Bogotá）

3.中國北京（Beijing）

4.美國紐奧良（New Orleans）

5.義大利拿坡里（Napoli）

6.越南河內（Hanoi）

7.泰國清邁（Chiang Mai）

8.中國上海（Shanghai）

9.秘魯利馬（Lima）

10.印尼雅加達（Jakarta）

11.南非約翰尼斯堡（Johannesburg）

12.泰國曼谷（Bangkok）

13.阿聯酋阿布達比（Abu Dhabi）

14.智利聖地牙哥（Santiago）

15.南非開普敦（Cape Town）

從亞洲到歐洲、從北美到南美，城市間在社交娛樂上的開支呈現巨大落差，凸顯全球都市生活型態與經濟壓力的顯著差異。