王世堅挺雙城論壇不該跟中共軍演掛勾　蔣萬安連8度謝謝回應

▲民進黨諷刺「蔣萬安帶軍演當雙城伴手禮」，王世堅卻逆風相挺，「我不會戲謔他」。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長蔣萬安才剛從上海雙城論壇回台，隔天解放軍隨即宣布圍台軍演，讓民進黨立委紛紛諷刺，「中國給蔣萬安帶回的伴手禮？」沒有什麼「雙城好，兩岸好」。不過，號稱「蔣師」的綠委王世堅今（30日）則出聲緩頰，蔣萬安代表台北去跟上海做城市之間的交流，這次他做的剛剛好，所以不會把中共要不要軍演，變成蔣萬安這次去有沒有達到的效果。蔣萬安下午被問到王世堅相挺一事，蔣連稱8個謝謝，並無正面回應。

蔣萬安參加雙城論壇回來後隔日，中共宣布圍台軍演，民進黨狠酸蔣萬安未能帶來兩岸和平。不過，王世堅今被問及此事時表示，他個人不會用比較戲謔的口吻，針對不同政黨，政治領袖評論，因為不管再怎麼說，蔣萬安也是我們人民一份子，是首都台北市長，市長代表台北跟上海雙城論壇，城市之間的交流沒有問題。

王世堅認為，除非交流中有檯面下、密會就不好，但在他看來，「蔣萬安做的剛剛好」，上午去，晚上就回來，安排的行程也很透明。他說，自己不會用中共軍演，把蔣萬安雙城有無達到效果當標準，「蔣萬安去就該收回軍演？不敢做這種奢望」。

對於王世堅出聲相挺，蔣萬安今日下午赴議會送水果慰問議員審查預算被問及此事時，蔣萬安連八度說謝謝，卻無正面回應。