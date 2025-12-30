鄭麗文喊新北徵召李四川　黃國昌：尊重國民黨內程序

▲民眾黨立法院黨團召開「報告總統，我們都在立法院做實事！挺勞工、真打詐，督促行政官員不擺爛！」記者會，總召黃國昌、副總召張啟楷、立委林國成、黃珊珊出席。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨主席鄭麗文昨接受廣播專訪，談到2026年地方選戰布局，針對新北市部分，考慮直接徵召台北市副市長李四川。黃國昌表示，鄭麗文要直接徵召李四川前輩、還是要進行劉和然及其他人的協調或民調，這都是國民黨黨內民主程序，他都尊重，也沒有其他評論。

黃國昌說，目前國民黨新北市的狀況，他也都是從媒體上得知，「兩黨合作的部分，還沒進入到特定縣市或首長的部分」。他表示，目前在做的第一個重要工作，是針對台灣未來帳戶，不是只有開記者會，過去這段時間，兩黨的智庫對接，針對條文已經形成共識，「台灣未來帳戶的法律草案，下週一就會送進立法院」。

黃國昌表示，兩黨共同政見的部分，民眾黨目前有關2026年選舉全國共通政見，昨天智庫已經舉行黨內工作坊，會在最快時間內整理完，向台灣社會大眾報告。接下來希望在1月底，能夠完成有關於兩政黨針對2026年大選共通政見能夠完成文本，跟台灣社會做說明。

最後，黃國昌說，針對有關縣市長具體的時程、規則，會等到政見處理完後，才是下階段的問題，如同在第一次記者會跟大家報告的，先談政見、談願景、談理念，接下來才會談選舉，談合作、談人選。

黃國昌強調，他不適合越俎代庖去說國民黨的人選是誰，因為那就跨越了份際，「國民黨的人選是誰，應該是由國民黨經由他們黨內民主程序來加以決定的」。等國民黨的黨內民主程序啟動後，推出來的人選，不管是李四川還是劉和然或其他先進，「黃國昌說話算話，民眾黨會本於最大誠意跟善意，用最好方式推出最強的候選人」。