邱議瑩催票找陳其邁獻聲推薦　談初選最怕藍營「灌票給林岱樺」

▲邱議瑩發布政策白皮書。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高雄市長初選已進入最終階段，邱議瑩今（30）日一次推出3支催票影片，其中，高雄市長陳其邁在這次初選中「唯一獻聲」催票，也引發外界關注。邱議瑩對此笑說，大家在過往很多採訪裡頭應該都很清楚實際的狀況，但她也坦言，在初選民調時，擔憂國民黨會操作「灌票給林岱樺」，自己會更加努力贏得最後勝利。

邱議瑩今日公佈3支催票影片，蘇貞昌在影片中表示，市長選舉要選一個能選得贏的人、做得好的人，電話民調支持邱議瑩，把邱議瑩顧好；陳其邁則是說「邱議瑩委員，我認識她超過二、三十年，她看事情的方法，她的高度，她的視野是截然不同的，恨不得現在就把棒子交給她。」

▲陳其邁獻聲推薦邱議瑩。（圖／記者賴文萱翻攝）

對於陳其邁「唯一獻聲」支持，邱議瑩笑說，以她跟其邁這樣的交情，跟我們在很多市政問題上面的溝通協調上，大家在坊間，或者是在很多的採訪過程裡頭，應該都會很清楚地了解整個實際的狀況。

邱議瑩強調，但不管怎麼樣，她還是要自己非常地努力，其邁市長的支持與否，對她當然是一個助力，但是她自己也要非常地努力才能贏得市民最後的支持。所以在這個部分，她很感謝包括其邁市長、蘇貞昌前院長他們對她的這些鼓勵，她也會更加地加油、更加地努力，希望最後能夠贏得最後的勝利。

▲邱議瑩坦言，擔憂國民黨在初選民調時「灌票給林岱樺」。（圖／記者賴文萱攝）

不過，談到最新出爐的媒體民調數字，賴瑞隆以25.9%數字勝過林岱樺的20.3%、邱議瑩18.6%，及許智傑12.5%，對此，邱議瑩坦言，最近有掌握到相關訊息，指國民黨在初選民調階段可能會「灌票給林岱樺」，但她強調，自己已經做好準備，帶領高雄繼續贏，「市長初選電話民調，請唯一支持邱議瑩。」

另外，邱議瑩今日也發布政策白皮書，成為高雄市長初選中，率先將政策白皮書集結成冊並印製發行的候選人，以「六大願景、六星城市」為主軸，提出共40項具體政見。邱議瑩強調，「接棒陳其邁不是一件容易的事，但我準備好了，也有承擔責任的決心。」

邱議瑩表示，希望透過這份白皮書，向市民證明自己不只是提出願景，更具備落實政策、帶領市政團隊向前的執行力。 最後，邱議瑩指出，初選的意義，在於讓市民看見誰最了解高雄、最有能力承擔高雄的未來。她有信心，也已經準備好，帶著市民的託付與期待，讓高雄繼續向前、變得更好。

至於有黨內其他候選人擔心國民黨在初選民調時，會刻意操作「灌票給林岱樺」，林岱樺對此回應，這不就是證明，林岱樺能夠獲得超越黨派、超越族群的支持，林岱樺才是最具有勝選能力的市長候選人。 林岱樺說，這也就證明，她強調的市民作主，超越派系，才能獲得市民的高度支持，懇請市民朋友堅定信心，支持最有勝選能力的林岱樺。