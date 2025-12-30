分手7年！前前任「IG大頭貼」還是她拍的　男網友吐不更換原因

▲原PO發現前前任的大頭貼沒有更換。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／曾筠淇報導

很多人會定期更換社群平台上的大頭貼，但也有人一張就用好幾年。近日就有一名女網友分享，她意外發現前前任男友的IG頭貼，竟然仍是9年前由她親自拍攝的照片，男生真的這麼懶嗎？後來的女友不會介意？貼文曝光後，引起討論。

分手7年！前前任仍用她拍的照片當大頭貼

這名女網友在Dcard上，以「男生真會懶得換頭貼嗎」為標題發文表示，她日前滑IG時才突然意識到，前前任的頭貼竟然還停留在9年前那張照片，且那是由她幫忙拍下的。原PO說，兩人實際上已分手7年之久，期間對方不僅交過新女友，生活看起來也過得相當精彩，但卻始終沒有動過頭貼，讓她忍不住疑惑，男生真的會懶到多年不換頭貼嗎？而交往中的女友，是否真的都不會在意這件事？

男網友吐不換大頭貼的原因

貼文曝光後，底下不少男網友就回應，「真的會，反正你又沒入鏡沒有更換的必要」、「根本不記得是你拍的」、「就懶得經營啊，男生經營又沒人要看，一方面大多男生就很少拍照，大多沒什麼照片，當然也找不到好換的」、「還有一部分原因是換了會有一些人在虧換帥頭貼啥的，很麻煩」、「超級懶，幹嘛一直換，我不懂」、「以前的照片才年輕，現在越來越老了」。

也有女網友表示，「別說男生了，女生也懶得換，我IG頭貼到現在沒換過一次，用了應該至少8年了」、「反正只是獨照，好看就好了，誰會在乎當初是誰拍的啊，難道你自己分手了就會刪掉前任幫你拍的獨照嗎」、「他記得是你拍的嗎？他女友知道是前前任拍的嗎？可能只有你當回事吧，那只是張獨照之類的，視覺上沒有你的痕跡」。