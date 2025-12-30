　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「東京著衣」周品均PO文談家暴離婚挨告　法官要她兩周內舉證

記者黃哲民／台北報導

前知名服飾品牌「東京著衣」創辦人周品均，近期常在個人社群平台PO文拍片談論過往婚姻與創業挫敗，多次提及「遭家暴而離婚」，她的前夫鄭景太認為被抹黑，提自訴控告周女涉犯加重誹謗罪嫌，台北地院今（30日）首度開庭，周女強調分享自身經歷鼓勵同樣遭遇的婦女、無誹謗犯意，法官指周女只有1位前夫，要她2周內陳報言論依據，訂於明年（2026年）1月28日再開庭。

▲▼前知名服飾品牌「東京著衣」創辦人周品均，上網分享自身遭家暴經歷，遭前夫鄭景太提起自訴控告涉犯加重誹謗罪嫌，30日台北地院首度開庭，周品均不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

▲「東京著衣」創辦人周品均（左）遭前夫鄭景太指控涉犯加重誹謗罪嫌，台北地院首度開庭，周品均不認罪。（圖／記者黃哲民攝，下同）

周品均開完庭受訪重申「我覺得我沒有要特別傷害對方耶！」她分享文章描述個人感受與經歷，鼓勵有同樣不好經歷的人，更勇敢面對自己人生，她自認這幾年透過分享幫助非常多人，也收到正面回饋，她今天出庭雖「有一點點，委屈」，仍覺得大家應該把自己的路走好。

▲▼前知名服飾品牌「東京著衣」創辦人周品均，上網分享自身遭家暴經歷，遭前夫鄭景太提起自訴控告涉犯加重誹謗罪嫌，30日台北地院首度開庭，周品均不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

周品均與鄭景太曾被譽為「網拍界神鵰俠侶」，她2004年創立服飾品牌「東京著衣」，在2000年代電商興起初期，締造年營收20億元的傳奇，但短短10年，2人婚姻與事業同時走向崩解，2013年10月，2人協議離婚，鄭男接手「東京著衣」，最終淡出市場，被併購改名。

現年43歲的周品均於2016年再度創業，以新品牌「Wstyle」重新縱橫時尚電商領域，還轉型網紅、經營YouTube頻道《葳老闆的辣雞湯》，勤於PO文拍片分享經商、兩性與職場觀點，本案源於她多次在分享個人婚姻經驗時，提及「遭家暴而離婚」話題。

已再婚育有未成年子女的鄭景太，認為周品均的社群平台言論抹黑他是家暴男，更使他現在的妻兒蒙受異樣眼光，因此委任律師提起自訴，控告周女今年（2025年）6月以來，有8篇對他的不實言論，涉犯加重誹謗罪嫌，鄭男主張應一罪一罰。

▲▼前知名服飾品牌「東京著衣」創辦人周品均，上網分享自身遭家暴經歷，遭前夫鄭景太提起自訴控告涉犯加重誹謗罪嫌，30日台北地院首度開庭，周品均不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

周品均今下午首度到北院為本案出庭，數度表示「我覺得我沒有犯罪」、「我沒有傷害對方名譽的意思」，她寫自己親身經歷，沒指名道姓，沒提到鄭景太的名字。

鄭景太今沒出庭，委任律師指出，鄭男2015年曾告周品均類似言論涉犯加重誹謗罪嫌，雙方和解撤告，條件是周女不得再公開評論2人婚姻生活，時隔12年多，周女舊事重提，但無法舉證鄭男確有家暴行為。

法官問清楚周品均只有1段婚姻、只有鄭景太1位前夫，法官追問周女「你寫的人是誰？」周女答稱前段婚姻對象是鄭男沒錯、文章寫的也是鄭男，但沒誹謗意圖。

辯護律師主張，雙方2015年和解條件，是周品均須公開刊登聲明啟事，周女已照做、完成和解義務，與本案無關，周女本案PO文與影片，並非以損害鄭景太名譽為目的，且家暴行為非單純私德領域。

法官訊問雙方確認都無意調解，周品均更堅持若和解條件要她不能再提及過往婚姻心情，她無法接受被剝奪言論自由。法官問她如何舉證鄭男有「掐頸推撞牆壁」等家暴行為，周女說有對話紀錄為憑，例如她說「不會去愛一個家暴的人」，鄭男回覆「我改嘛！」代表鄭男沒否認家暴。

法官覺得這樣不夠，指出描述具體事件但無法證明，可能構成誹謗，且周品均提出的對話紀錄年份與日期不明，鄭景太的委任律師質疑真實性。周女堅持「我講的都是事實」，辯護律師解圍說，會盡快從周女舊手機中，整理出當時與鄭男對話全文脈絡。

法官原打算今天就辯論終結，但出現須釐清的舉證問題，因此命周品均和律師2周內陳報言論依據，訂於明年1月28日上午9點30分續審。周女離開時重申分享個人經歷「沒有要傷害誰的意思啦！」仍希望可以幫到更多人。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

8旬婦悶殺照護50年癱瘓兒「先送你走」　二審翻供不認殺人

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

台南女遭男友潑酸！「血肉模糊」求救畫面曝　管理員衝上樓救人

男狂按警報喊「要去中山站」！警持盾牌往上衝　噴辣椒水乘客猛咳

快訊／高捷左營站警報狂響！電梯、空調全停...網驚問：怎麼了

不是標籤是機會！法務部推更生事業群　6企業開出68職缺

孫生開完庭了！走出北院斥責對方「當庭扯謊」：讓證據說話

台北車站驚爆騷動！男攻擊旅客、台鐵站務員

入侵央廣官網放五星旗動機曝　內鬼工程師3被告首開庭全不認罪

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

8旬婦悶殺照護50年癱瘓兒「先送你走」　二審翻供不認殺人

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

台南女遭男友潑酸！「血肉模糊」求救畫面曝　管理員衝上樓救人

男狂按警報喊「要去中山站」！警持盾牌往上衝　噴辣椒水乘客猛咳

快訊／高捷左營站警報狂響！電梯、空調全停...網驚問：怎麼了

不是標籤是機會！法務部推更生事業群　6企業開出68職缺

孫生開完庭了！走出北院斥責對方「當庭扯謊」：讓證據說話

台北車站驚爆騷動！男攻擊旅客、台鐵站務員

入侵央廣官網放五星旗動機曝　內鬼工程師3被告首開庭全不認罪

曹西平猝逝「陳美鳳心裡一揪不敢點開」　憶秀場風華：他魅力十足

北京出手！晶片新產線去美化　設備「至少50％須用國產」

8旬婦悶殺照護50年癱瘓兒「先送你走」　二審翻供不認殺人

外送專法恐動到疊單！Uber Eats調查：近6成消費者將減少使用

「低情商3大特點」中了幾個？別再說你只是講話直

黃國昌宣布推出個人寫真集！自曝：不輸新北消防猛男

畫面太好看！「最萌身高差」IU勾邊佑錫同框　露香肩黑色禮服美翻

印度GDP超車日本！躍升全球第4大經濟體　官方放話3年內拚第3

米其林「最新AI智慧輪胎」預告CES發表！安全＆省錢一次滿足

營養師揭露高血壓飲食地雷　提醒「5種食物」不要吃！

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七

社會熱門新聞

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

氣爆前5分鐘傳訊　23歲女樓管衝現場殉職

快訊／乾兒子發現曹西平遺體！胞兄「不願出面處理」

清潔隊集體貪汙！圖利店家驚見7-11

惡霸打媽媽遭親友圍毆　住院落跑遭路人殺死

台南女遭男友潑酸！血肉模糊求救畫面曝

最貪鄉長落跑香港！　涉132案「刑期499年」

雲林台19遭撞雙屍身份曝　至少2車肇逃

快訊／國1今早有狀況　成立緊急應變小組

曹西平完成相驗！遺體暫冰存等家屬「正式委託書」

即／曹西平驟逝相驗　乾兒子悲痛現身殯儀館認屍

即／台南姊弟戀爆爭吵！　男友潑酸後自殘倒血泊亡

更多熱門

相關新聞

即／罵名嘴挨罰逆轉無罪　張大春獲刑事補償6千元

即／罵名嘴挨罰逆轉無罪　張大春獲刑事補償6千元

已故名嘴劉駿耀生前於2014年主持廣播節目，諷刺民進黨前主席林義雄絕食反核四一事，作家張大春聽不慣，寫臉書批劉「下流胚」等語，劉提告，張被依公然侮辱罪判罰3000元定讞，後因聲請釋憲成功、經非常上訴發回更審改判無罪確定，張聲請刑事補償，台北地院決定返還張6000元，得聲請覆審。

發熱衣低調賣170萬件　網紅粉腸哥曝訣竅

發熱衣低調賣170萬件　網紅粉腸哥曝訣竅

大陸公司成立！館長喊：不講政治、髒話

大陸公司成立！館長喊：不講政治、髒話

印度男燒死妻子　連女兒都推入火中

印度男燒死妻子　連女兒都推入火中

震驚！鹿港里長毆妻致死3度延押　過年確定回不了家

震驚！鹿港里長毆妻致死3度延押　過年確定回不了家

關鍵字：

東京著衣神雕俠侶電商網拍家暴加重誹謗

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平乾兒子是誰？

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

昔兄弟鬧翻！曹西平三哥首發聲「情分與關心始終都在」　

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面