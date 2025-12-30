「東京著衣」周品均PO文談家暴離婚挨告　法官要她兩周內舉證

記者黃哲民／台北報導

前知名服飾品牌「東京著衣」創辦人周品均，近期常在個人社群平台PO文拍片談論過往婚姻與創業挫敗，多次提及「遭家暴而離婚」，她的前夫鄭景太認為被抹黑，提自訴控告周女涉犯加重誹謗罪嫌，台北地院今（30日）首度開庭，周女強調分享自身經歷鼓勵同樣遭遇的婦女、無誹謗犯意，法官指周女只有1位前夫，要她2周內陳報言論依據，訂於明年（2026年）1月28日再開庭。

▲「東京著衣」創辦人周品均（左）遭前夫鄭景太指控涉犯加重誹謗罪嫌，台北地院首度開庭，周品均不認罪。（圖／記者黃哲民攝，下同）

周品均開完庭受訪重申「我覺得我沒有要特別傷害對方耶！」她分享文章描述個人感受與經歷，鼓勵有同樣不好經歷的人，更勇敢面對自己人生，她自認這幾年透過分享幫助非常多人，也收到正面回饋，她今天出庭雖「有一點點，委屈」，仍覺得大家應該把自己的路走好。

周品均與鄭景太曾被譽為「網拍界神鵰俠侶」，她2004年創立服飾品牌「東京著衣」，在2000年代電商興起初期，締造年營收20億元的傳奇，但短短10年，2人婚姻與事業同時走向崩解，2013年10月，2人協議離婚，鄭男接手「東京著衣」，最終淡出市場，被併購改名。

現年43歲的周品均於2016年再度創業，以新品牌「Wstyle」重新縱橫時尚電商領域，還轉型網紅、經營YouTube頻道《葳老闆的辣雞湯》，勤於PO文拍片分享經商、兩性與職場觀點，本案源於她多次在分享個人婚姻經驗時，提及「遭家暴而離婚」話題。

已再婚育有未成年子女的鄭景太，認為周品均的社群平台言論抹黑他是家暴男，更使他現在的妻兒蒙受異樣眼光，因此委任律師提起自訴，控告周女今年（2025年）6月以來，有8篇對他的不實言論，涉犯加重誹謗罪嫌，鄭男主張應一罪一罰。

周品均今下午首度到北院為本案出庭，數度表示「我覺得我沒有犯罪」、「我沒有傷害對方名譽的意思」，她寫自己親身經歷，沒指名道姓，沒提到鄭景太的名字。

鄭景太今沒出庭，委任律師指出，鄭男2015年曾告周品均類似言論涉犯加重誹謗罪嫌，雙方和解撤告，條件是周女不得再公開評論2人婚姻生活，時隔12年多，周女舊事重提，但無法舉證鄭男確有家暴行為。

法官問清楚周品均只有1段婚姻、只有鄭景太1位前夫，法官追問周女「你寫的人是誰？」周女答稱前段婚姻對象是鄭男沒錯、文章寫的也是鄭男，但沒誹謗意圖。

辯護律師主張，雙方2015年和解條件，是周品均須公開刊登聲明啟事，周女已照做、完成和解義務，與本案無關，周女本案PO文與影片，並非以損害鄭景太名譽為目的，且家暴行為非單純私德領域。

法官訊問雙方確認都無意調解，周品均更堅持若和解條件要她不能再提及過往婚姻心情，她無法接受被剝奪言論自由。法官問她如何舉證鄭男有「掐頸推撞牆壁」等家暴行為，周女說有對話紀錄為憑，例如她說「不會去愛一個家暴的人」，鄭男回覆「我改嘛！」代表鄭男沒否認家暴。

法官覺得這樣不夠，指出描述具體事件但無法證明，可能構成誹謗，且周品均提出的對話紀錄年份與日期不明，鄭景太的委任律師質疑真實性。周女堅持「我講的都是事實」，辯護律師解圍說，會盡快從周女舊手機中，整理出當時與鄭男對話全文脈絡。

法官原打算今天就辯論終結，但出現須釐清的舉證問題，因此命周品均和律師2周內陳報言論依據，訂於明年1月28日上午9點30分續審。周女離開時重申分享個人經歷「沒有要傷害誰的意思啦！」仍希望可以幫到更多人。