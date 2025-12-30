快訊／雨刷洗錢225億起訴求刑10年　法院准他3千萬交保+3限電控

▲「雨刷」蔡政宜涉嫌跨國洗錢案遭橋檢起訴後，法院裁定3千萬交保。（圖／ETtoday資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

橋頭地檢署偵辦綽號雨刷的嘉義縣議員蔡政宜涉嫌跨境洗錢案，檢警查出，雨刷幕後操盤跨境洗錢水房，替國外博弈集團漂白鉅額賭資，4年多來洗錢金額高達225億元，不法獲利近2億元，雨刷在今年8月準備離境前遭檢調帶回，羈押至今，而他的唐姓老婆妻子則早一步出國，也被檢方通緝，檢察官近日偵結，將蔡政宜和另一名斐姓核心成員追加起訴，全案移審法院，法官諭知雨刷以3000萬元交保，限制住居、限制出境、出海、電子監控。

蔡政宜2009年因中職簽賭假球案遭判刑3年8個月，出獄後2022年成功當選嘉義縣議員，試圖以「重新做人」的姿態返回政壇，怎料又捲入跨國洗錢案。

檢警查出，雨刷自2020年間起，與唐姓妻子聯手成立洗錢水房，在台灣（高雄就有7處據點）、馬來西亞、越南設立據點，大量蒐集泰國金融機構人頭帳戶，再由客服人員操作手機與電腦程式，依博弈網站後台「自動化腳本」，快速處理賭客入金、出金與層轉賭資，徹底掩飾金流去向，規避查緝。

▲檢警查扣大量的精品名牌包。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢方清查，該集團協助泰國賭博網站洗錢金額高達泰銖242億餘元，相當於新台幣225億餘元，並抽成牟利。為徹底斬斷黑金，檢方同步扣押蔡、唐夫妻名下愛馬仕、香奈兒精品包85個、勞力士名錶1支，以及市值逾1.7億元的不動產與現金，相當驚人。

檢方痛批，他不但未反省前案，反而疑似利用議員身分當「保護色」，躲在幕後操控洗錢集團，犯後還一再否認，態度難認良善，具體求刑10年有期徒刑。

全案今（30）日移審法院，橋頭地院審理後，法官諭知雨刷以3000萬交保，限制住居、限制出境、出海、電子監控，目前雨刷還在籌錢中。