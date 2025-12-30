盜15萬卻留滿屋證據？日滅門案25年　嫌冷血「吃冰上網」行蹤成謎

▲住於上祖師谷3丁目的宮澤幹男一家四口，2000年12月30日在共度最後的晚餐後慘遭滅門。（翻攝自東京警視廳傳單）

在2000年邁向21世紀前夕，當全日本都沉浸在跨年特番的歡慶氛圍時，東京都世田谷區一處靜謐的民宅內，卻發生了震驚社會的慘劇。

《朝日新聞》報導，居住於上祖師谷3丁目的宮澤一家四口，2000年12月30日在共度最後的晚餐後慘遭滅門，44歲宮澤幹男、41歲妻子宮澤泰子、8歲長女妮娜與6歲的長男禮都未能倖免。案件發生當時，因公園擴建計畫，附近多數住戶已陸續搬遷，周邊僅剩4戶人家。凶手趁著深夜從二樓浴室小窗潛入，不僅以殘酷手段奪走全家人性命，更在命案現場留下了令人不寒而慄的詭異行徑，直至隔日才被發現。

根據搜查關係人的回憶，現場呈現出極其特殊且不尋常景象。凶手在作案後並未立即逃離，反而像是在這棟充滿血跡的房子裡「生活」了一段時間。他不僅從冰箱拿出冰淇淋、用手擠壓食用後將容器丟入浴缸，甚至在凌晨1點多操作受害者的電腦，瀏覽劇團網站。

更令人毛骨悚然的是，屋內的雜物與文件被刻意剪碎棄置於浴缸中，凶手甚至在現場換下了自己的長袖運動衫與包包，隨意遺留在客廳後逃逸。

儘管警方在現場採集到大量遺留物與清晰的血跡，判定嫌犯為A型、身高約170公分的年輕男子，但案件至今依然籠罩在迷霧中。那雙關鍵的27.5公分南韓製運動鞋，以及在東京僅售出10件的特定款式運動衫，雖然成為警方跨海調查的線索，卻始終未能鎖定犯人的身分。現場約15萬日圓現金消失，但在這棟燈火通明的房子裡大膽行凶並停留，讓搜查幹部懷疑這背後的動機可能遠不止於強盜，然而宮澤一家平日待人親厚，並無招致怨恨的背景，使得犯罪動機更加難以捉摸。

轉眼間25年過去，當年參與搜查的刑警有村惠一如今已過知天命之年，每年他都會回到那棟被圍籬封鎖的房子前，對著已故的4人合十致歉，承諾明年一定會帶來好消息。

而死者宮澤幹男高齡94歲的母親節子女士，雖因身體因素無法親自到場祭拜，但受到近期名古屋懸案偵破的鼓舞，仍透過文字傳達出「絕不放棄」的意志，呼籲大眾持續提供情報。警視廳至今已動員近30萬名搜查人力，這場與時間的馬拉松並未因世紀交替而終結，警方與遺族仍在等待那個能解開真相的關鍵拼圖，要在這樁20世紀最後的懸案中，為逝者討回公道。



