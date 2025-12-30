台中人快看！現金補助5千買廚餘機　盧秀燕砸5千萬萬戶受惠

▲台中市長盧秀燕宣布台中家戶購置廚餘機補助方案。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市長盧秀燕今(30)日於市政會議宣布台中家戶購置廚餘機補助方案，每台補助新台幣5000元，總補助款經費新台幣5000萬元，預估補助1萬戶。

盧秀燕表示，因應中央115年1月1日起禁止家戶廚餘養豬，事業廚餘如學校、團膳業者等產源端，符合中央規範可維持1年養豬再利用；116年1月1日起全面禁止廚餘養豬。市府經過籌劃，決定推出全國量最多的1萬台廚餘機補助計畫，115年1月2日起可透過台中通APP進行線上申請。

盧秀燕提到，明年元旦起家戶及社區大樓廚餘將禁止養豬，必須交由清潔隊或合格業者收運處理；餐廳、團膳等事業廚餘則在一年轉型期內仍可有條件再利用。市府已與清運業者研商家戶廚餘收運模式與合理費用，並提醒民眾若遇不合理漲價或拒收，可洽各區清潔隊協助媒合，台中市有225家可清運廚餘業者，可維持市場競爭與服務量能。

今天市政會議由副市長鄭照新進行「台中市安心無餘計畫」專案報告，鄭照新說明，市府推出家戶購置廚餘機補助方案，補助廚餘機類型包括生物分解型、乾燥處理型、混合處理型，總補助經費5000萬元，每日減少家戶廚餘2.5噸。