勸英、扁「不要再說謊了」　蔡正元：誠實面對《兩岸和平協議》

▲蔡英文、陳水扁。（合成圖／記者李毓康、沈繼昌攝）



記者蔡文鈴／台北報導

前國民黨立委蔡正元日前爆出《兩岸和平協議》，最早是由前總統陳水扁提出，並且由時任陸委會主委、現任總統蔡英文幫忙起草。三方對此在網路隔空開戰，蔡正元31日臉書發文再砲轟，呼籲陳、蔡「不要再說謊了。」

蔡正元表示，再次提醒蔡英文、陳水扁2004年你們兩人，以總統和陸委會主委的身分發表《兩岸和平協議》，是有國際法拘束力。因為國際法的「禁止反言原則」，不是蔡英文說「蔡正元的話聽聽就好」，也不是陳水扁惱羞成怒，老番顛罵蔡正元「公開說謊」就能掩飾過去的。

蔡正元勸蔡英文跟陳水扁，還是老老實實、誠誠實實，面對你們曾公開宣布要簽署兩岸和平協議的意思表示，不要再遮遮掩掩了，更不要再說謊了。

蔡正元諷刺，「因為說謊沒有法律效力」，虧你們兩位還是法律系畢業的，不要丟法律人的臉。

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