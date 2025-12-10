　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白智庫正式對接　黃國昌：民眾黨下一步將提全國共同政見

▲▼ 民眾黨團「慘遭賴清德沒收」記者會,黃國昌 。（圖／記者徐文彬攝）

▲民眾黨主席黃國昌 。（圖／記者徐文彬攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨今（10日）召開黨政聯繫會議，針對2026年地方選舉，政策會執行長賴香伶已和國民黨智庫對接，與國政基金會董事邱淑媞會面後，雙方針對環境破壞、高房價及經濟發展失衡等議題，彼此團隊都有高度共識。黨主席黃國昌並指示政策會，著手擬定民眾黨的全國性共同政見，涵蓋居住正義、銀髮照護、雙語教育、育兒補助等攸關民生的重要政策，並同步納入柯文哲前主席過去在台北市的成功治理經驗，做為後續與國民黨對接的政策基礎，負責任撐起這個國家。

針對地方擔心《財劃法》覆議案遭立法院否決後，行政院長卓榮泰卻恣意不依法執行，未來地方難道只能承受中央霸凌？黃國昌指出，卓榮泰如同流氓般剋扣給地方政府的補助款、搶走民生社福經費，正一步步摧毀法治國原則；從民進黨政府不依法執行《財劃法》、到近日以打詐之名行打抗中保台牌之實，恣意、胡亂解釋「打詐條例第42條」宣布禁用小紅書，都是一再用話術欺騙人民，展現貫徹德意志，將政治凌駕法治、掏空台灣民主法治的跋扈態度。

黃國昌強調，台灣人民必須正視賴政府現在能任意扭曲法律、架空法治，未來就會更肆無忌憚侵害人民權益，也強調賴清德、卓榮泰若不懸崖勒馬、立刻依法執行《財劃法》，民眾黨團一定會嚴肅追究其政治、法律責任。

針對2026年地方選舉，黃國昌說，民眾黨會延續與國民黨兩黨主席高峰會的承諾，政策會執行長賴香伶已正式和國民黨智庫對接，與國政基金會董事邱淑媞會面後，雙方針對環境破壞、高房價及經濟發展失衡等議題，彼此團隊都有高度共識。

黃國昌並指示政策會，著手擬定本黨全國性共同政見，內容將以民眾黨核心價值為基礎，涵蓋居住正義、銀髮照護、雙語教育、育兒補助等攸關民生的重要政策，並密集向政策諮詢委員及專家學者請益，同步納入柯文哲前主席於台北市府的成功治理經驗，待各方意見收攏後、再邀集黨內公職共同研討，形成全國共同政見，做為後續與國民黨對接的政策基礎，負責任撐起這個國家。

另外，今日花蓮縣黨部也於會中報告「光復救災觀察報告」，直指本次馬太鞍溪堰塞湖潰壩，是政府忽視風險、預警失靈所造成的重大人禍。災後中央與地方的指揮混亂、物資管理失序、撤離資訊不一致，釀救災能量延誤，志工與民間團體反成為最早抵達的救援力量，凸顯政府救災體系的系統性缺口。

花蓮縣黨部也提出多項具體建議，包括建立全國統一的災害風險評估與預警機制、明確化強制撤離權責、改善物資統籌系統、加速堰塞湖長期治理、並確保270億重建預算真正用在災民身上，地方組織也持續進入社區，陪伴災民復原。

黃國昌表示，民眾黨立法院黨團將持續監督預算執行，督促政府把承諾做到位，也預計明年1月底前，將排程至花蓮光復鄉考察，實際推進復原速度。

12/08 全台詐欺最新數據

