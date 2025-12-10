西南聯大護航「戰時可上課」？Cheap開酸：邏輯直通地獄欸

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）



記者鄺郁庭／綜合報導

近日有人主張「戰爭時台灣仍可正常上班上課」，甚至搬出「西南聯大」當案例，引發激辯。對此，百萬網紅Cheap開酸，點破西南聯大的存在本身就是「前線無法上課」的證據，完全不能拿來護航台灣若遭攻擊仍可維持日常作息，「把『逃到大後方才能上課』這件事，拿來護航『台灣本島（前線）被打也能正常上課』，真的邏輯直通地獄欸！」

Cheap 在文中表示，許多人引用西南聯大當例子，但「西南聯大的組成之一，位於天津的南開大學，開戰後被日軍炸爛，請問怎麼正常上課？」他指出，北大、清華、南開一路「翻山越嶺逃到雲南昆明」，那叫逃難、流亡，不叫生活正常，「想讀書，可以啊，先翻山越嶺逃離戰場 3000 公里」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也反嗆，把「逃到大後方才能上課」拿來護航「台灣被打也能正常上課」，完全錯誤。「台灣本島南北全長 400 公里，真的開戰，全島都會變成『黃色區域』（戰區），你有左下角藍色『安全區』能撤退？」 Cheap 更直言，「真的懷疑這些人對國際局勢的認識，還停留在大班階段。」

對於有人引用「國共內戰台灣正常」、「八年抗戰台灣正常」，Cheap 也毫不客氣打臉，「國共內戰戰場在長江以北，拿當時隔岸觀火的台灣類比？這智商…」「八年抗戰台灣正常？兄弟，看一下台灣當時是哪一方好嗎？日本是侵略方，戰場在中國，台灣當然沒事。」他更補充，「美軍轟炸台灣時，北一女校長就是在上班時被炸死的啦。」

至於有人舉以色列作例子，他更笑翻，「以色列對手是哈瑪斯、真主黨，沒有空軍、沒有海軍、沒有裝甲部隊，比較像反恐戰爭。」反觀台灣面對的是「世界第三大軍事強權」，對方若攻擊是「滅國戰」，造成的破壞完全不同層級，「沒水、沒電、沒網路，還想上班啊？」

貼文引發大量網友共鳴，不少人直呼，「能把戰爭講得一派輕鬆的都是不懂戰爭的人」、「淡水停水五天就雞飛狗跳了，還開戰咧」、「沒電上什麼班」、「青鳥住在訊息繭房裡」。也有人感慨，「戰爭開始，全台沒有一個安全的地方，但這和要不要投降是兩回事。」