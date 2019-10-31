親餵溢奶「左胸濕一片」！婆婆嫌棄臉「唉額」吐4字　網白眼噴火：搬出去吧

▲媽媽親餵溢乳，左胸濕一片。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

「感覺是否定了我辛苦的半年。」一名媽媽在臉書上透露，因為親餵的關係，讓她的左胸溢乳，衣服濕了一大片；沒想到婆婆見狀後所做出的評論，讓她超受傷，網友們看完後也都紛紛安慰她別在意，「妳是最棒的！」

「很多時候很多事情我都想忍一忍就過了，但今天這件事情讓我覺得非常傷心。」一名親餵寶寶超過半年的媽媽，30日在臉書「爆怨公社」中抱怨，她晚上因為餵孩子喝奶，導致左乳的奶溢出，不小心弄濕了衣服。

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原PO餵完心想順便洗澡，隨後便把孩子交給婆婆照顧，還跟對方說剛才弄濕衣服的事。沒想到婆婆的表情竟然有點嫌棄，還表示「唉額~好噁心喔！」一番舉動讓原PO秒心碎，感覺半年來的努力都被否定了。

▲親餵寶寶的辛苦感覺被婆婆否定了。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

貼文一出，網友們紛紛看傻替她抱不平，甚至建議她搬出去住，「女人何苦為難女人」、「別理她，妳是最棒的」、「噁心什麼，妳的孫欸」、「你勾起我深深的回憶，想當初我婆婆直接說喝母奶的小孩很臭，有一個臭奶味...」。

此外，還有網友表示溢乳是正常現象，建議原PO使用溢乳墊，或是用杯子接，「衣服被母奶弄到很容易黃掉喔」、「為了不讓另一奶浪費在衣服上，我會用杯子接奶」。

原PO對此也回應，自己平時其實有使用溢乳墊，只是剛好快用完了，就想省著點捨不得用；她也透露，雖然婆婆這樣說讓她很受傷，但還好老公是挺她親餵的。

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