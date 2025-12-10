禁小紅書惹議！館長「見1人跳車」驚喊民進黨完了：得罪年輕人

▲館長。（圖／記者任以芳攝）



記者施怡妏／綜合報導

「小紅書」因未配合政府打詐，內政部近日宣布依據《詐欺犯罪危害防制條例》第42條規定，封鎖小紅書1年。台灣網紅「八炯」（溫子渝）表示，對民進黨的行為很失望，受了委屈卻只能被當成沙包打。網紅館長則表示，連八炯都出來說話，「跳車」的行為象徵民進黨已得罪年輕人了，「民進黨完了。」

八炯日前在YouTube開直播，這次封小紅書的依據，是由藍綠白三黨在去年共同通過的《詐欺犯罪危害防制條例》。當時不僅民進黨支持，就連民眾黨的黃國昌、國民黨的羅智強、牛煦庭等人也都力挺，然而封鎖小紅書的消息一出，批評聲浪卻全落在民進黨身上。對民進黨的操作，八炯感到失望，「剛好你是執政黨，又是沙包，我不甩鍋給你，我甩給誰？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

館長開直播提到此事，「民進黨啊，八炯跳車，得罪人了，完了沒票了，年輕人得罪光了」，認為民進黨不會玩政治，就不要玩政治，「在台灣誰會玩政治，在你面前這一個啦，玩政治數一數二啊，我從人民來的，我永遠知道人民價值在哪裡，我知道人民要的是什麼」。

▲八炯。（圖／記者湯興漢攝）



館長感嘆，連八炯都挺不下去，就知道民進黨封鎖小紅書的舉動有多愚蠢，「八炯以前都不批評民進黨的啊，他這一波沒辦法，也跳車了」。

館長更指出，自716、823大罷免之後，民進黨氣勢低迷，民調遲遲無法回升，「你們一直在做這些亂七八糟的事情，你們的政績到底是什麼？這10年來民進黨到底做了什麼？」