生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

禁小紅書惹議！館長「見1人跳車」驚喊民進黨完了：得罪年輕人

▲▼ 館長、北京 。（圖／記者任以芳攝）

▲館長。（圖／記者任以芳攝）

記者施怡妏／綜合報導

「小紅書」因未配合政府打詐，內政部近日宣布依據《詐欺犯罪危害防制條例》第42條規定，封鎖小紅書1年。台灣網紅「八炯」（溫子渝）表示，對民進黨的行為很失望，受了委屈卻只能被當成沙包打。網紅館長則表示，連八炯都出來說話，「跳車」的行為象徵民進黨已得罪年輕人了，「民進黨完了。」

八炯日前在YouTube開直播，這次封小紅書的依據，是由藍綠白三黨在去年共同通過的《詐欺犯罪危害防制條例》。當時不僅民進黨支持，就連民眾黨的黃國昌、國民黨的羅智強、牛煦庭等人也都力挺，然而封鎖小紅書的消息一出，批評聲浪卻全落在民進黨身上。對民進黨的操作，八炯感到失望，「剛好你是執政黨，又是沙包，我不甩鍋給你，我甩給誰？」

館長開直播提到此事，「民進黨啊，八炯跳車，得罪人了，完了沒票了，年輕人得罪光了」，認為民進黨不會玩政治，就不要玩政治，「在台灣誰會玩政治，在你面前這一個啦，玩政治數一數二啊，我從人民來的，我永遠知道人民價值在哪裡，我知道人民要的是什麼」。

▲▼台灣國際家庭互助協會召開「移民署違反國際公約、迫害陸配、高等行政法院為虎作倀、侵犯人權」記者會，聲援陸配亞亞。綠營側翼閩南狼、八炯不滿亞亞武統台灣言論，號朝群眾到記者會現場抗議。（圖／記者湯興漢攝）

▲八炯。（圖／記者湯興漢攝）

館長感嘆，連八炯都挺不下去，就知道民進黨封鎖小紅書的舉動有多愚蠢，「八炯以前都不批評民進黨的啊，他這一波沒辦法，也跳車了」。

館長更指出，自716、823大罷免之後，民進黨氣勢低迷，民調遲遲無法回升，「你們一直在做這些亂七八糟的事情，你們的政績到底是什麼？這10年來民進黨到底做了什麼？」

12/08 全台詐欺最新數據

朱孝天看到了嗎？　 F3＋阿信上海開唱「5萬票秒殺」

他估5縣市有望「藍天換綠地」　徐國勇：你一講我信心十足

他估5縣市有望「藍天換綠地」　徐國勇：你一講我信心十足

盤點2026縣市長選舉，媒體人黃暐瀚昨表示，早從民進黨推出第一波縣市長參選人時，就已看得出來，2026民進黨不只守，還想攻，目前綠營搶五藍「宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣、彰化縣」。對此，民進黨秘書長徐國勇今（10日）受訪時表示，還沒想到，「你一講我信心十足，感謝你幫我們加油」。徐也表示，每個縣市他都戰戰兢兢，希望每個縣市都能得到很好成績。

國台辦嗆民進黨禁小紅書「踐踏民主」　徐國勇反酸：全世界最荒謬

國台辦嗆民進黨禁小紅書「踐踏民主」　徐國勇反酸：全世界最荒謬

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

鄭麗文、國台辦否認「鄭習會」三張門票　綠：嘴上說沒有身體很誠實

鄭麗文、國台辦否認「鄭習會」三張門票　綠：嘴上說沒有身體很誠實

林岱樺拼市長喊：市民賺大錢　重現「高雄發大財」

林岱樺拼市長喊：市民賺大錢　重現「高雄發大財」

小紅書民進黨八炯館長詐欺防制

