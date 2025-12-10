擦一次防塵好幾週！清電扇「用1物」：清完像不用一直刮鬍子

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自librestock）

天氣變冷之後，很多人都把家中風扇收起來，但吹了一整個夏天，風扇難免積黏灰塵。全聯就曾在官網的生活小百科分享電風扇的灰塵遠離術，只要準備柔軟精、抹布、清水，不僅能擦除灰塵，還能形成防沾薄膜，之後比較不容易再卡灰。

全聯在官網「生活小百科」指出，清風扇只要三個步驟，「STEP 1：以適量柔軟精弄濕抹布」、「STEP 2：清潔扇葉，同時利用介面活性劑特性防止靜電」、「STEP 3：灰塵難沾黏，乾淨又方便！」

最後，全聯還用hashtag笑呼，這個方法的好處，是比較不會再積灰塵，「#清完就像不用一直刮鬍子」、「#一刮就乾淨」、「#還長超慢」，這種方法也相當適合結構難拆的圓筒式或循環扇。

另外，每次清完風扇就該把它收起來嗎？台電曾在臉書解答，風扇其實一年四季都能用來節能。「夏天冷房時，把風扇放在冷氣出風口下方、扇面朝房間最遠角落，再調到約45度仰角」，這樣能把冷空氣推到房間深處，同時帶動熱空氣上升，室內溫度會更均勻，冷氣也不用開太強。

冬天則相反，風扇能協助把堆在天花板上的熱空氣往下帶，「讓暖房更快也更省電」。台電也點出，風扇本身耗電量低，只要搭配得宜，就能讓冷暖氣更有效率。