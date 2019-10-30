嘉義上工！「土石被當垃圾堆」翻出記名網購包裝　工地妹無奈：都跟著丟

▲原PO抱怨，工地土石堆都被當成垃圾堆。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我是工地跑跳的女漢子」，一位女網友發文表示，工地的土石堆總是會被亂丟垃圾，最近甚至撿到網購包裹的外包裝垃圾，好氣又好笑地說「第一次看到連名字都留下的」，但也忍不住抱怨「你一丟，好幾個都跟著丟，我們這都是土石堆不是垃圾堆！」每次都要把垃圾拿起來分類，讓她很崩潰。

這位女網友在臉書《爆怨公社》表示，她是工地跑跳的女漢子，日前從高雄到嘉義某間科技大學附近工作，發現土石堆有人亂丟垃圾，「亂丟垃圾到我們的土石堆，相信已經是工地人無奈的常態」，但這次的垃圾讓原PO相當傻眼，「第一次看到連名字都留下的。」

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▲▼有人取貨後，把包裝丟到土石堆中。（圖／翻攝自爆怨公社）

仔細看看照片，只見土石堆都是用麵粉袋裝著，雖然看起來很像垃圾袋，但擺放地方在工地，外加往裡面看就知道是不是裝垃圾，也不至於會把垃圾往裡面丟。不過土石堆裡，卻明顯可見一樣垃圾，拿起來一看，]發現是交貨便的取件單。

原PO忍不住在文中表示，「希望本人體諒一下做工人，雖然小小東西，但你一丟，好幾個都跟著丟，我們這都是土石堆不是垃圾堆！一直把垃圾拿起來分類……土石分開。」最後用Hashtag抱怨，「#不專業土木女漢子」、「#錢不是你要付的」、「#工地人小小爆怨」。

▲原PO說自己是工地跑跳的女漢子。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到貼文後，網友也紛紛留言大嘆，「真的超煩，土石都被亂丟垃圾，害我們還要撿起來分類」、「不要說工地，任何一個地方只要有一個人丟一包，後面的人就接著丟」、「這樣很沒品德」、「垃圾很容易無性生殖……因為垃圾人太多了。」

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