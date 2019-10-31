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稱第6選區：殺人魔居住區！陳美雅轟陳柏惟「送市民羞辱大禮」...點名2人道歉

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▲▼陳美雅高雄市議會總質詢。（圖／翻攝自YouTube／高雄市議會）

▲高雄市議員陳美雅怒轟陳柏惟「羞辱高雄人」。（圖／翻攝自YouTube／高雄市議會）

地方中心／高雄報導

台灣基進黨發言人陳柏惟參選台中第2選區立委，日前他替民進黨高雄市立委第6選區參選人趙天麟站台時，一席「屠殺者殺人魔居住區」說，引發外界抨擊！對此，國民黨高雄市議員陳美雅31日上午赴議會質詢時，怒批陳柏惟是在「羞辱、汙衊第6選區、高雄市民」，要總統蔡英文及趙天麟向台灣人民道歉。

陳柏惟26日替趙天麟站台時稱第6選區，「過去長期人家說是軍公教、是屠殺者、是殺人魔居住的地區，趙天麟來，改變高雄市區的生態，也因為這樣，我們要給這位勇者一個繼續在政治舞台為大家打拚的機會」。此話一出，引發許多人不滿，包括在參選第6選區立委的無黨籍吳佩蓉，她在臉書上狂批陳柏惟，並要求陳為自己的失言道歉。

陳美雅31日上午在議會總質詢時也針對此事砲火猛烈，直說陳在民進黨的造勢場合中「發表汙辱、歧視、糟蹋高雄市的言論」。她指出，民進黨在高雄執政33年之久，近期終於政黨輪替，結果卻發生這樣的失言事件「羞辱了第6選區的市民」，質問「高雄市、台灣，我們可以容忍這樣的言論嗎？」

她說，自己等了好幾天，原以為蔡英文、趙天麟會為此出面提出看法、道歉，結果卻恰恰相反，「所以我想他們也許是藉著這位來賓的嘴巴，講出他們現在對高雄市民的恨吧！多麼讓人遺憾的事情！」

「他們在趙天麟跟蔡英文聯合後援會造勢場合當中，送給高雄市民這樣一份羞辱大禮！」陳美雅氣憤要求邀請來賓的蔡英文、趙天麟應向高雄市民道歉。

高雄市副市長葉匡時則表示，蔡英文、趙天麟應該公開譴責這位發言人，「我們不能容許這樣挑撥族群對立、顛倒是非、胡言亂語、破壞民主自由精神的言論」。

越想越不對勁！

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