遭陳菊提告調解3次不成　吳子嘉：我怕影響蔡英文選情「半年不批評了」

記者羅志華／台北報導

總統府秘書長、前高雄市長陳菊，不滿名嘴、民眾、國民黨成員對她的評論造成名譽損害，陸續向多人提告，其中美麗島董事長吳子嘉，也因在節目上批評陳菊高雄市長任內，氣爆及輕軌招標案等事件，遭提告妨害名譽，雙方經3次調解不成後，北院於10月31日再開庭，吳子嘉於庭上表示，近半年來為免影響蔡英文選情，不再批評陳菊，已釋出很大的善意，希望陳菊能自省，若讓她不高興，願向她致意，但評論事關公眾利益，決不道歉。

▲陳菊提告多位名嘴，其中吳子嘉經3次調解不成，10/31日出庭表示，「為了怕影響蔡英文選情，近半年不再批陳菊，已釋出很大善意，希望她能自省」。（圖／記者羅志華攝）

今日庭上陳菊委任律師表示，吳子嘉指陳菊利用中鋼當白手套，又說陳菊在輕軌招標案中，給廠商「最有利標」，已嚴重毀損陳菊名譽，之後將提出吳子嘉在節目中更完整的譯文作為證據，至於和解部分，在前3次調解中，吳子嘉表示願私下致意，但陳菊要求在媒體公開道歉，雙方對此沒有共識，才會續行訴訟。

吳子嘉表示，跟陳菊並不認識，但他身為資深媒體人，又曾任2屆中鋼董事，對其中事務相當了解，民進黨執政4年以來，新潮流、菊系掌握國家資源，我不認為評論有錯，我是尊重陳菊身為美麗島事件前輩，願意透過美麗島創辦人許信良協助，向一位「長者」道歉，形式看陳菊喜歡，公開也可以。

但吳子嘉話鋒一轉，表示評論專業涉及公眾利益，我不認為自己有錯，決不會因此道歉，另外，近半年來為了不影響蔡英文的選情，我已不再評論陳菊，對陳菊愛將趙嘉寶貪汙一事也盡量不批評，這已經釋出很大的善意，陳菊應該懂得自省。全案將於12月19日再行審理。

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